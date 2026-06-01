Sébastien Pocognoli era técnico do MonacoDivulgação/X @AS_Monaco_BR

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O Dia
O Monaco anunciou, nesta segunda-feira (1º), a saída do técnico Sébastien Pocognoli. O substituto deve ser o ídolo do Flamengo Filipe Luís, que já tem acordo para assumir o cargo, segundo a imprensa europeia informou na semana passada.
"O AS Monaco anuncia a saída de Sébastien Pocognoli. O Clube agradece a Sébastien Pocognoli e a toda a sua equipe pela dedicação ao AS Monaco e deseja-lhes tudo de bom para o futuro", escreveu o perfil do Monaco nas redes sociais.
Pocognoli chegou ao clube em outubro de 2025. No período em que esteve à frente do time, ele somou 16 vitórias, nove empates e 13 derrotas.
Filipe Luís está livre no mercado desde que deixou o Flamengo, em março deste ano. Ele também era alvo do Bayer Leverkusen, da Alemanha, para substituir Kasper Hjulmand. Antes, havia sido especulado no Chelsea, que fechou com Xabi Alonso.