"O AS Monaco anuncia a saída de Sébastien Pocognoli. O Clube agradece a Sébastien Pocognoli e a toda a sua equipe pela dedicação ao AS Monaco e deseja-lhes tudo de bom para o futuro", escreveu o perfil do Monaco nas redes sociais.
L’AS Monaco annonce le départ de Sébastien Pocognoli.
Le Club souhaite remercier Sébastien Pocognoli et son staff pour leur engagement total avec l’AS Monaco, et leur souhaite le meilleur pour la suite.
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