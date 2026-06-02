Felipe Fernandes de Lima, árbitro da partida entre Palmeiras e ChapecoenseCesar Greco / Palmeiras

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Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu afastar o árbitro de campo Felipe Fernandes de Lima e o comandante do VAR Antonio Magno Lima Cordeiro, segundo informações do portal "UOL". A punição acontece após a atuação da dupla na vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre a Chapecoense, no último domingo (31), pela 18ª rodada do Brasileirão.
O motivo do afastamento foram os erros de procedimento cometidos nos acréscimos do segundo tempo, em dois episódios capitais da partida. Os profissionais estão suspensos por tempo indeterminado dos jogos da Série A e também não vão apitar partidas da Série B, pois passarão por um período de reciclagem durante a pausa das competições para a Copa do Mundo.
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No primeiro desses momentos, a Chapecoense teve um gol anulado de forma incorreta, segundo a entidade. A Comissão de Arbitragem avaliou que o contato descrito não interferiu na jogada e apontou que o árbitro revisou a jogada no monitor sob forte pressão dos atletas palmeirenses. Pouco depois, um pênalti foi assinalado para os visitantes, mas acabou desperdiçado pelo atacante Bolasie.
Na visão da CBF, a imagem do ocorrido não era conclusiva para definir se a infração aconteceu dentro ou fora da grande área. Por isso, a recomendação padrão era manter a decisão tomada inicialmente no gramado, o que não foi feito. Para a Comissão de Arbitragem da CBF, a hesitação do juiz nas decisões pesou fortemente para a punição. Essa insegurança ficou clara com a divulgação do áudio do VAR.