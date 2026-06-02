Felipe Fernandes de Lima, árbitro da partida entre Palmeiras e ChapecoenseCesar Greco / Palmeiras
CBF afasta árbitros de Palmeiras x Chapecoense por erros nos acréscimos
Felipe Fernandes e Antonio Magno vão passar por reciclagem
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Dupla está marcada na história do Flamengo
Presidente da Associação Uruguaia de Futebol aborda situação de Arrascaeta após lesão
Meia do Flamengo sentiu o problema na panturrilha
Danilo celebra ser o 48º convocado do Botafogo para defender a Seleção em Copas
Ele destacou que é 'uma maca histórica' que carrega 'com enorme orgulho, gratidão e senso de responsabilidade'
Jogador que atuou com Messi e Cristiano Ronaldo aponta o melhor entre os dois
Ele exaltou a dupla, mas citou o 'talento natural' para defender a opinião
Seleção realiza primeiro treino após chegar aos Estados Unidos
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Volante brasileiro acerta com o Manchester United e substituirá Casemiro
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