Raphinha tem contrato com o Barcelona até 2028 - Jaime Reina / AFP

Raphinha tem contrato com o Barcelona até 2028Jaime Reina / AFP

Publicado 09/06/2026 07:42

O atacante Raphinha, de 29 anos, voltou a entrar na mira do futebol saudita. Os dois clubes principais do país, o Al-Hilal e o Al-Nassr, despontam como os concorrentes para contratar o jogador e podem oferecer cerca de 80 milhões de euros (R$ 480 milhões, na cotação atual) ao Barcelona. A informação é do jornal 'Mundo Deportivo'.

Conforme a publicação, as equipes ainda estão preparadas para oferecer um salário quatro vezes maior ao que o atleta recebe no clube espanhol.

Os valores são impulsionados pelo Public Investment Fund (PIF), o fundo soberano da Arábia Saudita que financia a chegada de grandes jogadores ao futebol local e assumiria grande parte dos custos na transação.

Raphinha tem contrato com o Barcelona até junho de 2028. Ele já declarou que sua intenção é seguir na equipe, onde é um das pilares no esquema de Hansi Flick. Atualmente, o atacante está concentrado com a seleção brasileira nos Estados Unidos, para a disputa da Copa do Mundo.