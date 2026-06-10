Volante e capitão da seleção brasileira, Casemiro está sem clube ao não renovar com o Manchester United - Rafael Ribeiro / CBF

Volante e capitão da seleção brasileira, Casemiro está sem clube ao não renovar com o Manchester UnitedRafael Ribeiro / CBF

Publicado 10/06/2026 13:52

O ciclo de Casemiro no Manchester United chegou ao fim oficialmente. O clube inglês confirmou nesta quarta-feira (10) que o volante brasileiro está na lista de jogadores que não permanecerão na próxima temporada.



O principal reconhecimento ao volante da seleção brasileira foi pelo desempenho na campanha do título da Copa da Liga Inglesa de 2023.



Além de Casemiro, o clube inglês confirmou que Jadon Sancho e Tyrell Malacia também estão fora. O primeiro encerra uma passagem que ficou abaixo das expectativas criadas quando foi contratado por cerca de R$ 500 milhões, enquanto o segundo sofreu com lesões.



E a reformulação promovida não atinge apenas o elenco principal. O Manchester United informou ainda que Sonny Aljofree, James Bailey e Malachi Sharpe, jogadores das categorias de base, também deixarão a instituição ao término da temporada.