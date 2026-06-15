Rafa Mir Cristina Quilcer / AFP
Jogador espanhol é condenado a 8 anos e meio de prisão por agressão sexual
Rafa Mir ainda terá de pagar indenização de mais de R$375 mil à vítima
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