Tiago Splitter comandará a segunda franquia de NBA em curta carreira como técnicoDivulgação / Chicago Bulls
Tiago Splitter acerta como novo técnico do Chicago Bulls
Catarinense já havia se tornado o primeiro brasileiro a comandar uma franquia da NBA
Argentina vence Argélia, e Messi iguala Klose como maior artilheiro da história das Copas
O craque está empatado com o ex-jogador da seleção alemã com 16 gols
Estreante em Copas, Haaland admite ansiedade e celebra gols: 'Muito feliz'
Centroavante norueguês fez dois gols na goleada sobre o Iraque
Messi se torna o primeiro jogador a jogar seis Copas do Mundo
Cristiano Ronaldo, de Portugal, e Ochoa, do México, podem igualar o argentino
Mbappé exalta Pelé após ultrapassá-lo em artilharia em Copas: 'É o Rei'
Atacante francês chegou a 14 gols em Mundiais
Filha de Neymar rouba a cena durante visita a treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos
Jogador compartilhou fotos de Mavie no centro de treinamento da equipe em Nova Jersey durante preparação para a Copa do Mundo
Rogério Ceni manda recado para Vozinha, goleiro de Cabo Verde
Técnico do Bahia também parabenizou o arqueiro e todo o time pela estreia histórica na Copa