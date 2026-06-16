Tiago Splitter comandará a segunda franquia de NBA em curta carreira como técnico - Divulgação / Chicago Bulls

Tiago Splitter comandará a segunda franquia de NBA em curta carreira como técnicoDivulgação / Chicago Bulls

Publicado 16/06/2026 12:07

O brasileiro Tiago Splitter foi anunciado nesta terça-feira (16) como o novo treinador do Chicago Bulls, da NBA.

Aos 41 anos, o ex-pivô se torna o 25º treinador desta franquia histórica, depois de comandar com sucesso o Portland Trail Blazers na última temporada como interino.

Primeiro treinador brasileiro, e da América Latina, a assumir de forma permanente o comando de um time da NBA, Splitter disse que o "Bulls representa tudo o que eu amo neste esporte: carrega uma tradição orgulhosa, uma cidade apaixonada e um grupo jovem e faminto de jogadores disposto a crescer".