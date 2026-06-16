Vini Jr ao lado de Danilo em treino do Brasil - Rafael Ribeiro / CBF

Vini Jr ao lado de Danilo em treino do BrasilRafael Ribeiro / CBF

Publicado 16/06/2026 19:50

Espanha - Um torcedor do Atlético de Madrid foi preso por policiais da Espanha nesta terça-feira (16) por um crime cometido contra Vini Jr em partida da Liga dos Campeões no dia 14 de abril. Um homem, de 27 anos, chamou o brasileiro de "chimpanzé" e "macaco" em partida da sua equipe contra o Barcelona no Riyadh Air Metropolitano, pelo jogo de volta das quartas de final da competição.

O torcedor foi identificado nos arredores do estádio e vai responder por crime de ódio porque câmeras mostraram o momento em que ofende o brasileiro que defende o Real Madrid e que nem estava em campo. Os policiais de Madri e Valencia trabalharam em conjunto nas investigações, conforme informações da agência Europa Press.

No ano passado, outros torcedores do Atlético de Madrid foram condenados por ameaças em ato racista de 26 de janeiro de 2023. Na ocasião eles penduraram um boneco que simulava enforcamento e estava vestido com a camisa do Real Madrid com o nome e número de Vini Jr.

Vini Jr, de 25 anos, é um dos principais jogadores de futebol do mundo, ídolo do Real Madrid e atualmente está com a seleção brasileira, nos Estados Unidos, disputando a Copa do Mundo.