Vini Jr ao lado de Danilo em treino do BrasilRafael Ribeiro / CBF
Policiais prendem torcedor espanhol por racismo contra Vini Jr em jogo da Liga dos Campeões
Ato de ódio ocorreu em jogo entre Atlético de Madrid e Barcelona
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