Vini Jr ao lado de Danilo em treino do BrasilRafael Ribeiro / CBF

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Espanha - Um torcedor do Atlético de Madrid foi preso por policiais da Espanha nesta terça-feira (16) por um crime cometido contra Vini Jr em partida da Liga dos Campeões no dia 14 de abril. Um homem, de 27 anos, chamou o brasileiro de "chimpanzé" e "macaco" em partida da sua equipe contra o Barcelona no Riyadh Air Metropolitano, pelo jogo de volta das quartas de final da competição.
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O torcedor foi identificado nos arredores do estádio e vai responder por crime de ódio porque câmeras mostraram o momento em que ofende o brasileiro que defende o Real Madrid e que nem estava em campo. Os policiais de Madri e Valencia trabalharam em conjunto nas investigações, conforme informações da agência Europa Press.
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No ano passado, outros torcedores do Atlético de Madrid foram condenados por ameaças em ato racista de 26 de janeiro de 2023. Na ocasião eles penduraram um boneco que simulava enforcamento e estava vestido com a camisa do Real Madrid com o nome e número de Vini Jr.
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Vini Jr, de 25 anos, é um dos principais jogadores de futebol do mundo, ídolo do Real Madrid e atualmente está com a seleção brasileira, nos Estados Unidos, disputando a Copa do Mundo.