Victor Sá em campo pelo KrasnodarDivulgação / Krasnodar

Mais artigos de O Dia
O Dia
São Paulo - O São Paulo acertou nesta quarta-feira (17) a contratação de Victor Sá, ex-Botafogo. O clube aguarda apenas a desvinculação do atleta do Krasnodar, da Rússia, para assinar o contrato e oficializar o acordo. O atacante, de 32 anos, terá vínculo com a equipe paulista até 2029. As informações são do portal "GE".

O jogador tem contrato com o clube russo até o fim de junho. No entanto, ele já está no Brasil desde maio, e São Paulo e representantes do atleta negociam uma liberação antes do fim do mês. 
Leia mais: 'Hora de aceitar que é o melhor da história', diz Ronaldo Fenômeno sobre Lionel Messi

No futebol russo, o atacante participou de 70 partidas, marcou 10 gols e distribuiu sete assistências. Antes, Victor Sá defendeu uma equipe polonesa e também passou pelo Wolfsburg, da Alemanha.

O atacante atuou pelo Botafogo durante dois anos e meio. No total, entrou em campo em 103 partidas, marcou 10 gols e deu oito assistências. Victor Sá foi negociado com o Krasnodar em meados de 2024.
 