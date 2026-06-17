Victor Sá em campo pelo KrasnodarDivulgação / Krasnodar
O jogador tem contrato com o clube russo até o fim de junho. No entanto, ele já está no Brasil desde maio, e São Paulo e representantes do atleta negociam uma liberação antes do fim do mês.
No futebol russo, o atacante participou de 70 partidas, marcou 10 gols e distribuiu sete assistências. Antes, Victor Sá defendeu uma equipe polonesa e também passou pelo Wolfsburg, da Alemanha.
O atacante atuou pelo Botafogo durante dois anos e meio. No total, entrou em campo em 103 partidas, marcou 10 gols e deu oito assistências. Victor Sá foi negociado com o Krasnodar em meados de 2024.
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