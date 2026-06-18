Cavani é atacante do Boca Juniors - Foto: Luis Robayo / AFP

Cavani é atacante do Boca JuniorsFoto: Luis Robayo / AFP

Publicado 18/06/2026 08:19

O atacante uruguaio Edinson Cavani chegou a um acordo para rescindir o seu contrato com o Boca Juniors, em meio a um processo de reformulação no elenco do clube argentino. O jogador de 39 anos, que tem sofrido com problemas físicos e lesões recorrentes em 2026, disputou apenas duas partidas no ano.



A informação é do jornal 'Olé!'. Nos últimos meses, Cavani sofreu um problema nas costas, mas realizou um procedimento médico, iniciou o processo de recuperação e desejava voltar a jogar o quanto antes. No entanto, Rodolfo Arruabarrena, técnico que será contratado para substituir Cláudio Ubeda, quer apostar em um elenco mais jovem.

Então, o Boca iniciou uma revisão no elenco. O também experiente meia Ander Herrera, de 36 anos, foi o primeiro da fila a sair do time argentino. Depois, o alvo voltou para o uruguaio. Ele tinha contrato até dezembro, mas ambas as partes optaram por sua rescisão, de forma amigável e sem pagamento de indenização, conforme a publicação.



No entanto, Cavani não pretende se aposentar. Pessoas próximas ao atacante garantiram que ele "está bem" e quer continuar jogando.