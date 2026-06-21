Ronaldinho em partida da Seleção na Copa de 2026 - Reprodução / Instagram

Ronaldinho em partida da Seleção na Copa de 2026Reprodução / Instagram

Publicado 21/06/2026 18:10

Rio - Ídolo do futebol brasileiro, Ronaldinho, de 46 anos, fez mistério sobre a possibilidade de voltar a jogar depois de mais de dez anos. O pentacampeão se tornou investidor do Ravenna, clube da Terceira Divisão da Itália, e foi inscrito como atleta.

"No dia 23 vamos anunciar muitas coisas, mas estou muito feliz com a nova parceria", afirmou o craque, que está nos Estados Unidos acompanhando a Copa do Mundo.

A negociação foi facilitada pela forte ligação do "Bruxo" com Ignazio Cipriani, proprietário do Ravenna, e com o vice-presidente honorário do clube, Ariedo Braida, dirigente responsável por levá-lo ao Milan em 2008. O anúncio formal da parceria está agendado para a próxima terça-feira (23), durante um evento em Miami, nos Estados Unidos.

Como parte de uma grande estratégia de marketing, o brasileiro será inscrito oficialmente na lista de atletas para a temporada 2026/27. Apesar de não atuar profissionalmente desde 2015, quando defendeu o Fluminense, Ronaldinho vai participar da pré-temporada e deve atuar em uma partida festiva.



O objetivo do clube com o novo reforço nos bastidores é buscar o tão sonhado acesso. Na última temporada, o Ravenna bateu na trave e acabou eliminado nos playoffs da terceira divisão diante da Salernitana.