Lateral-esquerdo Marc CucurellaDan Mullan / Getty Images via AFP
"Acredito que vamos nos entender bem. Me dá igual que ele volte ou não. Vou fazer tudo que ele não quiser fazer. Sendo decisivo e esteja pronto para marcar gols, eu faço o trabalho sujo", disse, em tom cômico. "Vini tem demonstrado que é um jogador determinante e influente nas Ligas dos Campeões do Real Madrid."
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"Quando um técnico como o Mourinho liga para você, é motivo de orgulho. Ele me mandou uma mensagem e depois me ligou. Receber uma ligação e conversar com ele significa muito. Estou muito ansioso para trabalhar com ele. Estou em ótima forma e mal posso esperar para jogar pelo Real Madrid", destacou.
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