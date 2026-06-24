Lateral-esquerdo Marc CucurellaDan Mullan / Getty Images via AFP

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O lateral-esquerdo da seleção espanhola Marc Cucurella, contratado recentemente pelo Real Madrid, analisou a futura parceria que fará com Vini Jr no clube merengue. Em entrevista ao jornal 'Marca' publicada nesta quarta-feira (24), o jogador disse que o novo colega de equipe não precisará se preocupar com a parte defensiva.
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Vini Jr é um dos destaques do Real Madrid na última temporada - Rafael Ribeiro / CBF
Lateral-esquerdo Marc Cucurella - Dan Mullan / Getty Images via AFP

"Acredito que vamos nos entender bem. Me dá igual que ele volte ou não. Vou fazer tudo que ele não quiser fazer. Sendo decisivo e esteja pronto para marcar gols, eu faço o trabalho sujo", disse, em tom cômico. "Vini tem demonstrado que é um jogador determinante e influente nas Ligas dos Campeões do Real Madrid."

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Além de Cucurella, o Real Madrid também fechou com o meia Bernardo Silva e o zagueiro Ibrahim Konaté, além do novo técnico, José Mourinho. O lateral da Espanha reforçou como o convite do treinador fez diferença na sua decisão de aceitar o desafio.

"Quando um técnico como o Mourinho liga para você, é motivo de orgulho. Ele me mandou uma mensagem e depois me ligou. Receber uma ligação e conversar com ele significa muito. Estou muito ansioso para trabalhar com ele. Estou em ótima forma e mal posso esperar para jogar pelo Real Madrid", destacou.