Lateral-esquerdo Marc Cucurella - Dan Mullan / Getty Images via AFP

Lateral-esquerdo Marc CucurellaDan Mullan / Getty Images via AFP

Publicado 24/06/2026 18:40 | Atualizado 24/06/2026 18:41

O lateral-esquerdo da seleção espanhola Marc Cucurella, contratado recentemente pelo Real Madrid, analisou a futura parceria que fará com Vini Jr no clube merengue. Em entrevista ao jornal 'Marca' publicada nesta quarta-feira (24), o jogador disse que o novo colega de equipe não precisará se preocupar com a parte defensiva.

fotogaleria

"Acredito que vamos nos entender bem. Me dá igual que ele volte ou não. Vou fazer tudo que ele não quiser fazer. Sendo decisivo e esteja pronto para marcar gols, eu faço o trabalho sujo", disse, em tom cômico. "Vini tem demonstrado que é um jogador determinante e influente nas Ligas dos Campeões do Real Madrid."



LEIA MAIS: Ronaldinho fará jogo oficial pelo Ravenna e depois terá turnê mundial para despedida dos gramados "Acredito que vamos nos entender bem. Me dá igual que ele volte ou não. Vou fazer tudo que ele não quiser fazer. Sendo decisivo e esteja pronto para marcar gols, eu faço o trabalho sujo", disse, em tom cômico. "Vini tem demonstrado que é um jogador determinante e influente nas Ligas dos Campeões do Real Madrid."

Além de Cucurella, o Real Madrid também fechou com o meia Bernardo Silva e o zagueiro Ibrahim Konaté, além do novo técnico, José Mourinho. O lateral da Espanha reforçou como o convite do treinador fez diferença na sua decisão de aceitar o desafio.



"Quando um técnico como o Mourinho liga para você, é motivo de orgulho. Ele me mandou uma mensagem e depois me ligou. Receber uma ligação e conversar com ele significa muito. Estou muito ansioso para trabalhar com ele. Estou em ótima forma e mal posso esperar para jogar pelo Real Madrid", destacou.