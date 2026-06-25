Gilberto é o novo reforço do Athletico-PRFoto: Duda Matoso/Athletico-PR
“Estou muito feliz e motivado por estar aqui no Athletico. Espero poder ajudar o clube, que foi muito bem nesse primeiro semestre. O time tem feito grandes partidas, tenho acompanhado. Então, é uma expectativa muito boa chegar nesse grupo”, afirmou Gilberto.
O atleta é o segundo reforço da equipe nesta janela de meio de ano. Recentemente, o clube anunciou a contratação do atacante Jorge Rivaldo, que pertencia ao Águilas Doradas, da Colômbia.
A estreia do lateral poderá ocorrer logo na volta da equipe paranaense ao Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, no dia 22 de julho. O Athletico-PR também disputa a Copa do Brasil e está nas oitavas de final, fase em que enfrentará o Vitória, em agosto.
Gilberto teve passagem pelo Fluminense entre 2018 e 2020. No período, disputou 101 jogos, marcou 11 gols e distribuiu sete assistências. Além do Tricolor, o lateral também atuou por Botafogo e Vasco.
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