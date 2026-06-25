Gilberto é o novo reforço do Athletico-PR - Foto: Duda Matoso/Athletico-PR

Gilberto é o novo reforço do Athletico-PRFoto: Duda Matoso/Athletico-PR

Publicado 25/06/2026 16:47

O Athletico-PR anunciou nesta quinta-feira (25) a contratação de Gilberto, ex-Fluminense. O lateral-direito de 33 anos chega ao clube paranaense sem custos após rescindir amigavelmente com o Bahia e terá vínculo até o fim de 2027.



“Estou muito feliz e motivado por estar aqui no Athletico. Espero poder ajudar o clube, que foi muito bem nesse primeiro semestre. O time tem feito grandes partidas, tenho acompanhado. Então, é uma expectativa muito boa chegar nesse grupo”, afirmou Gilberto.





O atleta é o segundo reforço da equipe nesta janela de meio de ano. Recentemente, o clube anunciou a contratação do atacante Jorge Rivaldo, que pertencia ao Águilas Doradas, da Colômbia.



A estreia do lateral poderá ocorrer logo na volta da equipe paranaense ao Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, no dia 22 de julho. O Athletico-PR também disputa a Copa do Brasil e está nas oitavas de final, fase em que enfrentará o Vitória, em agosto.



Gilberto teve passagem pelo Fluminense entre 2018 e 2020. No período, disputou 101 jogos, marcou 11 gols e distribuiu sete assistências. Além do Tricolor, o lateral também atuou por Botafogo e Vasco. Leia mais: Fluminense recebe compensação financeira e renova empréstimo de atacante O atleta é o segundo reforço da equipe nesta janela de meio de ano. Recentemente, o clube anunciou a contratação do atacante Jorge Rivaldo, que pertencia ao Águilas Doradas, da Colômbia.A estreia do lateral poderá ocorrer logo na volta da equipe paranaense ao Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, no dia 22 de julho. O Athletico-PR também disputa a Copa do Brasil e está nas oitavas de final, fase em que enfrentará o Vitória, em agosto.Gilberto teve passagem pelo Fluminense entre 2018 e 2020. No período, disputou 101 jogos, marcou 11 gols e distribuiu sete assistências. Além do Tricolor, o lateral também atuou por Botafogo e Vasco.

*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Theo Faria.