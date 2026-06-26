Bruno Guimarães em treino do Brasil - Rafael Ribeiro / CBF

Bruno Guimarães em treino do BrasilRafael Ribeiro / CBF

Publicado 26/06/2026 14:55

Inglaterra - O Arsenal tentou uma investida por Bruno Guimarães na última quinta-feira (25), mas encontrou resistência do Newcastle. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, os "Magpies" recusaram de imediato a proposta oficial de 55 milhões de libras (cerca de R$ 377 milhões) apresentada pelo atual campeão inglês.



A diretoria considera o brasileiro peça fundamental para a próxima temporada e já deixou claro que ofertas entre 55 e 60 milhões de libras não serão suficientes para abrir negociações. O meio-campista, por sua vez, respeita a posição do clube e não pretende forçar uma saída.



A missão de tirar o camisa 8 de St. James' Park promete ser complicada. Sustentado pelo Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, o Newcastle pretende dificultar qualquer negociação envolvendo seu capitão, que tem contrato válido até meados de 2028.



Enquanto as especulações ganham força na Europa, Bruno Guimarães mantém o foco na Copa do Mundo. Com três assistências na fase de grupos, o volante é titular absoluto da seleção brasileira, que enfrenta o Japão na próxima segunda-feira, às 14h (de Brasília), pelos 16 avos da competição.

*Sob a supervisão de Theo Faria