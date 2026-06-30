Caio Henrique acertou com o Ajax após seis anos no Monaco - Divulgação / Ajax

Caio Henrique acertou com o Ajax após seis anos no MonacoDivulgação / Ajax

Publicado 30/06/2026 09:48

Caio Henrique terá um novo destino no futebol europeu depois de mais de 200 partidas vestindo a camisa do Monaco. O lateral-esquerdo brasileiro com passagem no contrato até 2030.

terá um novo destino no futebol europeu depois de mais de 200 partidas vestindo a camisa do Monaco. O lateral-esquerdo brasileiro com passagem no Fluminense foi anunciado nesta terça-feira (30) como reforço do Ajax, num

A negociação renderá ao time francês ao menos 11 milhões de euros (R$ 64,9 milhões), segundo a agência de notícias AFP. O valor ainda pode aumentar em até 3 milhões de euros (R$ 17,7 milhões) caso metas previstas em contrato sejam alcançadas, elevando a operação para até 14 milhões de euros (R$ 82,6 milhões).



A passagem de Caio Henrique na França



Emprestado em 2019 ao Fluminense, onde deixou de ser meia para virar lateral, o jogador pertencia ao Atlético de Madrid antes de ser vendido em 2020 por 8 milhões de euros. Ao longo de seis temporadas pelo Monaco, acumulou 211 jogos, marcou três gols e contribuiu com 39 assistências.



Na última temporada, o brasileiro participou de 34 partidas pela equipe francesa. O número baixo deve-se a uma grave lesão muscular que o fez ficar parado por três meses.



O desempenho na França fez Caio Henrique ser convocado cinco vezes para a seleção brasileira, sendo três em 2025. Entretanto, ele ficou fora da Copa do Mundo, perdendo a disputa por um das duas vagas na convocação para Douglas Santos e Alex Sandro.





