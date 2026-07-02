O Cruzeiro acertou a contratação do atacante Gabriel Pec, ex-Vasco e um dos destaques do Los Angeles Galaxy, por 12 milhões de dólares (cerca de R$ 65 milhões), além de bônus por metas. O vínculo do jogador será válido por cinco temporadas.
A informação é da 'ESPN'. O Cruz-Maltino tem direito a 30% do valor da transferência por ter revelado o atleta.
Gabriel Pec deve desembarcar em Minas Gerais no início da próxima semana para assinar o contrato. Ele vive boa fase no Los Angeles Galaxy, com 11 gols marcados e quatro assistências em 20 partidas na atual temporada.
O jogador de 25 anos fez sua estreia nos profissionais pelo Vasco, em setembro de 2019. Disputou 178 partidas pelo clube carioca, onde marcou 26 gols e 14 assistências.
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