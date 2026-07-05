Andrey Santos em jogo pelo Chelsea - Glyn Kirk / AFP

Andrey Santos em jogo pelo ChelseaGlyn Kirk / AFP

Publicado 05/07/2026 21:50

Rio - O meia Andrey Santos, de 22 anos, pode mudar de ares na próxima temporada. De acordo com informações do jornal britânico "The Guardian", o Manchester United fez uma consulta para saber a situação do brasileiro, que defende o Chelsea.

Andrey Santos tem contrato com o Chelsea até junho de 2030. O clube inglês será comandado por Xabi Alonso na próxima temporada e vive uma situação de transição. O brasileiro ainda não sabe se está nos planos do espanhol.

No começo de 2023, o Chelsea desembolsou cerca de 18 milhões de libras (cerca de R$ 113,7 milhões na cotação da época) ao Vasco para contratar Andrey Santos. O jovem foi rapidamente emprestado ao Nottingham Forest e não teve sucesso. Depois atuou pelo Strasbourg, da França, e se destacou.

De volta ao Chelsea, na última temporada, Andrey entrou em campo em 30 jogos, anotou um gol e deu quatro assistências. O brasileiro oscilou bastante e acabou ficando de fora da lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.