Walter Casagrande não poupou críticas a AncelottiDivulgação
Casagrande critica trabalho de Ancelotti na Seleção: 'Time de TikTok'
Comentarista atribuiu a decepção no Mundial à gestão de grupo do italiano
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