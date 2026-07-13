Walter Casagrande não poupou críticas a AncelottiDivulgação

Mais artigos de João Vitor Cravo
João Vitor Cravo
Comentarista e ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande detonou o técnico Carlo Ancelotti após a campanha decepcionante da Canarinho na Copa do Mundo. O ex-Corinthians classificou o trabalho do italiano como "muito ruim" e apontou o elenco do Brasil como "time de TikTok".
LEIA MAIS: Neymar reage à vídeo criado por IA que o sugere na Copa de 2030
"O trabalho do Ancelotti foi muito ruim. Uma decepção, assim como a seleção brasileira. Todo mundo foi decepcionante lá (na Copa). Mas o Ancelotti é o único treinador de seleção que tem um time de TikTok. Ele não tem um time de jogador de futebol, ele tem um time de influenciadores. Vê se essas quatro seleções que chegaram na semifinal têm jogadores que vivem no TikTok e ensaiam dancinhas para comemorar gol", disse Casagrande, no programa 'Posse de Bola', do 'UOL'.
CONFIRA MAIS: Lula critica postura de jogadores da Seleção: 'Quase ninguém voltou'
Em seguida, o comentarista ainda trouxe suas expectativas frustradas de que Ancelotti seria capaz de "quebrar a panela" da seleção brasileira e priorizar novos jogadores. Em sua fala, o ex-jogador citou nomes mais experientes, como Alex Sandro, Casemiro e Neymar.
LEIA TAMBÉM: Com dores no peito, pentacampeão passa mal e para em hospital
"Eu achei: 'Esse cara vai chegar, ele vai quebrar a panela desse grupo aí'. E ele não quebrou a panela. Muito pelo contrário, ele levou todo mundo. Lembram todo mundo, desde Danilo, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, o Neymar, Raphinha, todo mundo foi. Ele não quebrou a panela", finalizou Casagrande.
*Sob supervisão de Theo Faria