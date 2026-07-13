Walter Casagrande não poupou críticas a Ancelotti - Divulgação

Walter Casagrande não poupou críticas a AncelottiDivulgação

Publicado 13/07/2026 17:32

Comentarista e ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande detonou o técnico Carlo Ancelotti após a campanha decepcionante da Canarinho na Copa do Mundo. O ex-Corinthians classificou o trabalho do italiano como "muito ruim" e apontou o elenco do Brasil como "time de TikTok".

"O trabalho do Ancelotti foi muito ruim. Uma decepção, assim como a seleção brasileira. Todo mundo foi decepcionante lá (na Copa). Mas o Ancelotti é o único treinador de seleção que tem um time de TikTok. Ele não tem um time de jogador de futebol, ele tem um time de influenciadores. Vê se essas quatro seleções que chegaram na semifinal têm jogadores que vivem no TikTok e ensaiam dancinhas para comemorar gol", disse Casagrande, no programa 'Posse de Bola', do 'UOL'.

Em seguida, o comentarista ainda trouxe suas expectativas frustradas de que Ancelotti seria capaz de "quebrar a panela" da seleção brasileira e priorizar novos jogadores. Em sua fala, o ex-jogador citou nomes mais experientes, como Alex Sandro, Casemiro e Neymar.

"Eu achei: 'Esse cara vai chegar, ele vai quebrar a panela desse grupo aí'. E ele não quebrou a panela. Muito pelo contrário, ele levou todo mundo. Lembram todo mundo, desde Danilo, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, o Neymar, Raphinha, todo mundo foi. Ele não quebrou a panela", finalizou Casagrande.

*Sob supervisão de Theo Faria