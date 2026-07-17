Éderson em ação pela AtalantaAFP
O acordo entre Atalanta e Manchester United chegou a ser encaminhado nas últimas semanas, com os clubes alinhando uma operação de cerca de 38 milhões de libras (aproximadamente R$ 260 milhões). No entanto, a negociação foi encerrada após os exames médicos realizados na Inglaterra apontarem uma preocupação em relação ao joelho do meio-campista.
Segundo o jornal inglês 'The Times', o departamento médico do United identificou um problema que já havia afetado Éderson durante a última temporada. Diante do risco de uma contratação de alto valor, a diretoria do clube inglês optou por desistir da transferência antes da assinatura do contrato.
Revelado pelo Cruzeiro, o meio-campista também passou pelo Corinthians antes de ganhar destaque nacional durante empréstimo ao Fortaleza, em 2021. Depois, foi negociado com a Salernitana e, em seguida, contratado pela Atalanta, onde se firmou entre os principais jogadores do elenco.
O bom desempenho na Itália também levou Éderson à seleção brasileira. O volante integrou o grupo de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo de 2026 após ser convocado para substituir o lateral-direito Wesley, cortado por lesão.
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