Marcos Leonardo é o novo reforço do AjaxDivulgação / Ajax
"Admiramos Marcos há bastante tempo e, portanto, estamos muito felizes por ele ter assinado com o Ajax. Apesar da pouca idade, ele já possui uma vasta experiência. Ele fez mais de 250 jogos oficiais como profissional e marcou mais de 100 gols. Sua principal missão aqui será marcar gols, e temos plena confiança de que ele fará exatamente isso", disse Jordi Cruijff, diretor técnico do Ajax.
De acordo com o jornalista Venê Casagrande, no início de 2026, o atacante recebeu uma consulta do Flamengo. No entanto, Marcos Leonardo teria informado que não tinha interesse em morar no Rio de Janeiro e priorizaria um retorno para São Paulo em uma eventual volta ao futebol brasileiro.
Revelado pelo Santos, Marcos Leonardo chegou ao Al-Hilal em 2024. Durante sua passagem pelo clube saudita, disputou 82 partidas, marcou 48 gols e conquistou a Copa do Rei Saudita na temporada passada.
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