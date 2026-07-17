Marcos Leonardo é o novo reforço do AjaxDivulgação / Ajax

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Marcus Vinicius Balbino
O Ajax anunciou nesta sexta-feira (17) a contratação de Marcos Leonardo, que já foi alvo do Flamengo. O atacante chega ao clube holandês por cerca de 20 milhões de euros (R$ 118 milhões na cotação atual) e assinou contrato válido até 2031.

"Admiramos Marcos há bastante tempo e, portanto, estamos muito felizes por ele ter assinado com o Ajax. Apesar da pouca idade, ele já possui uma vasta experiência. Ele fez mais de 250 jogos oficiais como profissional e marcou mais de 100 gols. Sua principal missão aqui será marcar gols, e temos plena confiança de que ele fará exatamente isso", disse Jordi Cruijff, diretor técnico do Ajax.
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De acordo com o jornalista Venê Casagrande, no início de 2026, o atacante recebeu uma consulta do Flamengo. No entanto, Marcos Leonardo teria informado que não tinha interesse em morar no Rio de Janeiro e priorizaria um retorno para São Paulo em uma eventual volta ao futebol brasileiro.

Revelado pelo Santos, Marcos Leonardo chegou ao Al-Hilal em 2024. Durante sua passagem pelo clube saudita, disputou 82 partidas, marcou 48 gols e conquistou a Copa do Rei Saudita na temporada passada.
*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob a supervisão de João Alexandre Borges