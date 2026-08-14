Hugo Moura marcou gol em estreia pelo Al Fayha - Reprodução: Al Fayha/X

Hugo Moura marcou gol em estreia pelo Al FayhaReprodução: Al Fayha/X

Publicado 14/08/2026 20:00





"Foi um jogo muito importante para a minha carreira. Desde que fui emprestado ao Lugano, sonhava com esse momento, mas Deus achou que ainda não era a hora. Sabia que Ele guardava algo ainda mais especial para mim. Estrear com a camisa do Fayha e ainda marcar um gol é algo que vai ficar guardado para sempre na minha memória. Infelizmente, não conseguimos reverter o resultado, mas a caminhada é longa e vamos trabalhar muito para conquistar grandes coisas nesta temporada", comentou Hugo.



Na ocasião, após cobrança de escanteio, ele subiu na primeira trave e cabeceou para balançar as redes pela equipe saudita. Apesar do esforço do volante, o Al-Fayha perdeu por 2 a 1. Recém-contratado pelo Al-Fayha, Hugo Moura já deixou seu cartão de visita. Na estreia pela equipe saudita, nesta sexta-feira (14), o volante de 28 anos marcou seu primeiro gol, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Saudita, contra o NEOM. Ele celebrou a chegada ao novo clube e destacou a importância do momento na carreira."Foi um jogo muito importante para a minha carreira. Desde que fui emprestado ao Lugano, sonhava com esse momento, mas Deus achou que ainda não era a hora. Sabia que Ele guardava algo ainda mais especial para mim. Estrear com a camisa do Fayha e ainda marcar um gol é algo que vai ficar guardado para sempre na minha memória. Infelizmente, não conseguimos reverter o resultado, mas a caminhada é longa e vamos trabalhar muito para conquistar grandes coisas nesta temporada", comentou Hugo.Na ocasião, após cobrança de escanteio, ele subiu na primeira trave e cabeceou para balançar as redes pela equipe saudita. Apesar do esforço do volante, o Al-Fayha perdeu por 2 a 1.

Leia mais: Adryelson destaca preparação e sonha com títulos nos Emirados Árabes



É a segunda passagem de Hugo Moura fora do Brasil. Em 2021, quando ainda estava no Flamengo, o volante foi emprestado ao Lugano, da Suíça. Porém, acabou deixando a equipe antes que pudesse disputar uma partida oficial. Agora, aos 28 anos, ele fez seu primeiro jogo por uma equipe estrangeira e fora do território brasileiro.



Revelado pelo Flamengo, Hugo Moura também teve passagens por Coritiba, Athletico-PR e Vasco, sendo o Cruz-Maltino seu último clube antes de ser oficializado pela equipe saudita. É a segunda passagem de Hugo Moura fora do Brasil. Em 2021, quando ainda estava no Flamengo, o volante foi emprestado ao Lugano, da Suíça. Porém, acabou deixando a equipe antes que pudesse disputar uma partida oficial. Agora, aos 28 anos, ele fez seu primeiro jogo por uma equipe estrangeira e fora do território brasileiro.Revelado pelo Flamengo, Hugo Moura também teve passagens por Coritiba, Athletico-PR e Vasco, sendo o Cruz-Maltino seu último clube antes de ser oficializado pela equipe saudita.

Pelo Gigante da Colina nesta temporada, ele participou de 21 jogos, sendo 14 como titular e anotando um gol contra o Rubro-Negro pelo Campeonato Brasileiro.



O Al-Fayha volta a campo na próxima segunda-feira (17), novamente fora de casa, para enfrentar o Al-Adalah, pela Copa do Rei Saudita. Pela liga nacional, o próximo compromisso será diante do Al-Hilal, em casa, na quinta-feira (20).