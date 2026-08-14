Yago Felipe é o novo reforço da ChapecoenseDivulgação / Chapecoense
“Estou muito feliz por vestir uma camisa com uma história tão importante no futebol. Sei da responsabilidade que é representar esse clube e vou trabalhar muito para ajudar o time em cada jogo. Para a torcida, podem esperar muita entrega, vontade e dedicação. Vou lutar em todas as partidas para honrar a oportunidade que a Chape está me dando”, afirmou, ao site do clube.
O atleta chega em um momento delicado da Chape. A equipe ocupa a última posição do Campeonato Brasileiro, com apenas 10 pontos. São sete empates e 13 derrotas. A única vitória na competição foi contra o Santos, em janeiro.
Yago Felipe atuou pelo Tricolor de 2020 até 2023, quando foi negociado com o Bahia. Com a camisa do Fluminense, ele conquistou o Campeonato Carioca de 2022. Ao todo, disputou 159 partidas, marcou nove gols e distribuiu sete assistências.
Anteriormente, Yago Felipe estava no Sport, disputando a Série B do Brasileirão. Pelo Leão nesta temporada, disputou 31 jogos, sendo 21 como titular, e anotou um gol. O meio-campista também acumula passagens por Mirassol, Vitória, Figueirense e Goiás.
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