Yago Felipe é o novo reforço da ChapecoenseDivulgação / Chapecoense

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Marcus Vinicius Balbino
Santa Catarina - A Chapecoense oficializou nesta sexta-feira (14) a contratação de Yago Felipe, que teve passagem pelo Fluminense. O meio-campista de 31 anos chega ao clube catarinense com contrato válido até dezembro de 2026.

“Estou muito feliz por vestir uma camisa com uma história tão importante no futebol. Sei da responsabilidade que é representar esse clube e vou trabalhar muito para ajudar o time em cada jogo. Para a torcida, podem esperar muita entrega, vontade e dedicação. Vou lutar em todas as partidas para honrar a oportunidade que a Chape está me dando”, afirmou, ao site do clube.
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O atleta chega em um momento delicado da Chape. A equipe ocupa a última posição do Campeonato Brasileiro, com apenas 10 pontos. São sete empates e 13 derrotas. A única vitória na competição foi contra o Santos, em janeiro.

Yago Felipe atuou pelo Tricolor de 2020 até 2023, quando foi negociado com o Bahia. Com a camisa do Fluminense, ele conquistou o Campeonato Carioca de 2022. Ao todo, disputou 159 partidas, marcou nove gols e distribuiu sete assistências.

Anteriormente, Yago Felipe estava no Sport, disputando a Série B do Brasileirão. Pelo Leão nesta temporada, disputou 31 jogos, sendo 21 como titular, e anotou um gol. O meio-campista também acumula passagens por Mirassol, Vitória, Figueirense e Goiás.
*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de João Alexandre Borges