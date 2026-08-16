Vinicius Jr para no goleiro Suzuki, em Brasil x JapãoVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia
Goleiro que brilhou contra o Brasil deve reforçar o Aston Villa
Suzuki esteve perto do PSG, mas negócio não foi concluído; o Parma, da Itália, fechou acordo com o clube inglês pelo atleta
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Pedro Emanuel analisa revés do Vasco e cita ponto que traz preocupação
Cruz-Maltino teve oportunidades contra o Santos, mas não conseguiu concretizá-las; time chegou ao terceiro jogo seguido sem fazer gol
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Após vitória, Peixe faz referencias a brincadeira de vascaínos com Neymar, além de lembrar atitude do volante com o camisa 10
Riquelme Felipe não viaja com a delegação do Fluminense para Argentina
Clube informou que ele reclamou de dores no púbis depois do treino deste domingo (16); Tricolor encara o Ind. Rivadavia na terça (18)
Brasileiro ex-Vasco é o novo técnico de gigante da Argentina
Ex-zagueiro atuou pelo Cruz-Maltino em 2010, mas construiu a carreira no futebol do Uruguai, onde foi campeão recentemente pelo Nacional
Em confronto direto, Vasco perde para o Santos e segue no Z-4
Cruz-Maltino continua com 22 pontos e cai para a 19ª posição do Brasileirão; já o Peixe deixa a zona de rebaixamento e respira no campeonato
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