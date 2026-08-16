Vinicius Jr para no goleiro Suzuki, em Brasil x Japão - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Vinicius Jr para no goleiro Suzuki, em Brasil x JapãoVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 16/08/2026 19:56

O goleiro Suzuki, que brilhou contra o Brasil na Copa do Mundo de 2026, deve ser reforço do Aston Villa, da Inglaterra. Ele ficou perto de defender o PSG , mas a negociação não foi concluída.

Segundo o 'The Athletic', braço esportivo do 'The New York Times', o Aston Villa já fechou um acordo com o Parma, da Itália, pelo goleiro. O negócio será por 30 milhões de euros fixos (R$ 181,4 milhões). Bônus podem fazer a operação chegar a 35 milhões de euros (R$ 211,6 milhões).

O site francês 'RMC Sport' noticiou no último sábado (15) que houve uma reviravolta nas tratativas com o PSG. Segundo a reportagem, comissões exigidas pelos agentes do jogador foram consideradas altas, o que teria desagradado a diretoria do Paris Saint-Germain e também contribuído com o fracasso do negócio.

Suzuki é o goleiro titular do Japão. Na última Copa do Mundo, a seleção do país asiático foi até os 16-avos de final. Nesta fase, a equipe perdeu para o Brasil por 2 a 1 e se despediu do torneio.