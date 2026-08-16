Jadson Viera assume o Independiente após dois trabalhos como técnico no UruguaiDivulgação/Independiente

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Hugo Perruso
O Independiente agora tem um técnico brasileiro e com passagem pelo Vasco quando era jogador. Jadson Viera, de 45 anos, foi anunciado por um dos clubes mais tradicionais da Argentina, após trabalhar por cerca de oito meses no Nacional, gigante do Uruguai.
No futebol uruguaio, onde fez boa parte da carreira como treinador e jogador, o ex-zagueiro conquistou o campeonato nacional do ano passado. Mas foi demitido em março de 2026.
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A passagem de Jadson Viera pelo Vasco

Nascido em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, ele só atuou em um clube no Brasil. Foi no Vasco, em uma curtíssima passagem pelo Vasco em 2010, com apenas três partidas. Já aposentado, chegou a trabalhar como auxiliar do Internacional, em 2022.
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Antes de assumir o Independiente, Jadson comandou Nacional e também Boston River, ambos no futebol uruguaio. Agora ele volta à Argentina, onde foi auxiliar no Velez Sarsfield e Talleres.