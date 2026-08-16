Jadson Viera assume o Independiente após dois trabalhos como técnico no UruguaiDivulgação/Independiente
Brasileiro ex-Vasco é o novo técnico de gigante da Argentina
Ex-zagueiro atuou pelo Cruz-Maltino em 2010, mas construiu a carreira no futebol do Uruguai, onde foi campeão recentemente pelo Nacional
Brasileiro ex-Vasco é o novo técnico de gigante da Argentina
Ex-zagueiro atuou pelo Cruz-Maltino em 2010, mas construiu a carreira no futebol do Uruguai, onde foi campeão recentemente pelo Nacional
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