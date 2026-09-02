Santi Rodríguez é reforço do Columbus Crew - Divulgação / X @ColumbusCrew

Santi Rodríguez é reforço do Columbus CrewDivulgação / X @ColumbusCrew

Publicado 02/09/2026 17:41 | Atualizado 02/09/2026 18:23

Rio - O Columbus Crew oficializou, nesta quarta-feira (2), a contratação de Santi Rodríguez, que estava no Botafogo . O vínculo do uruguaio com o time dos Estados Unidos vai até a temporada 2029/30, com uma opção do clube de renovar para a de 2030/31.

"Estamos empolgados por ter Santi em nosso clube. Ele possui uma experiência excepcional em diversas ligas, incluindo a MLS, e integrou equipes campeãs. Ele provou ser um dos melhores criadores de jogadas da nossa liga, graças à sua qualidade técnica e visão de jogo", disse o gerente geral do Crew, Issa Tall.

"Ao entrar no auge de sua carreira, a capacidade de Santi de influenciar as partidas e sua liderança comprovada agregam outra dinâmica ao nosso elenco, enquanto seguimos na disputa por títulos em 2026 e nos anos seguintes", completou.

O meia-atacante estava no Glorioso desde fevereiro de 2025. Com a camisa do Botafogo, ele disputou um total de 58 partidas, anotou cinco gols e deu seis assistências.

Ao longo da carreira, Santi também defendeu Nacional-URU, Montevideo City Torque, também do Uruguai, e o New York City, dos Estados Unidos.