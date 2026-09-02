Santi Rodríguez é reforço do Columbus CrewDivulgação / X @ColumbusCrew
Columbus Crew anuncia a contratação de Santi Rodríguez, ex-Botafogo
O vínculo do uruguaio com o time dos Estados Unidos vai até a temporada 2029/30; há uma opção do clube para renovar por mais uma
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Endrick, João Pedro e outros aparecem entre os principais nomes que usam o tradicional número no exterior
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Krasnodar ofereceu valor considerado 'ridículo' pelo Rubro-Negro, que não só rejeitou a investida, como também não abriu negociações
Globo contrata medalhista olímpico para cobertura da Olimpíada de 2028
Bruno Fratus será uma das referências das transmissões e vai integrar o ecossistema esportivo da emissora, com participações em programas
Lateral-esquerdo volta ao Fluminense após empréstimo
Léo Jance, de 21 anos, estava no Náutico, mas não conseguiu se firmar e pode ser opção para o técnico Marcão na sequência da temporada
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O adversário do Rubro-Negro neste domingo (6) vai impedir que vistam camisas que não sejam do próprio clube no estádio Mangueirão
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