Imagem divulgada pelo Remo para comunicar a campanha: "Jogo do Remo, camisa do Remo" - Divulgação/ Remo

Imagem divulgada pelo Remo para comunicar a campanha: "Jogo do Remo, camisa do Remo"Divulgação/ Remo

Publicado 02/09/2026 17:41

O Remo anunciou, em suas redes sociais, a campanha "Jogo do Remo, Camisa do Remo". A medida visa impedir qualquer torcedor de entrar no setor da torcida mandante do estádio Mangueirão caso esteja utilizando o uniforme de outra equipe. A torcida do Flamengo se mostrou contrária à ação.

O clube já havia feito a medida em clássicos contra o Paysandu, mas essa será a primeira vez que ela ocorrerá no Campeonato Brasileiro.

"Por questões de segurança, organização e bem-estar de todos os torcedores, algumas orientações serão adotadas para o jogo deste domingo. Para quem estiver na torcida do Leão: independentemente do setor, lado, arquibancada ou cadeira, a orientação é que o acesso seja feito utilizando camisa ou identificação do Clube do Remo", comunicou o clube.

O Mais Querido tem uma torcida extensa na região Norte do Brasil, e nas partidas anteriores eram recorrentes os casos de torcedores rubro-negros infiltrados em meio à arquibancada mandante.

"Toda vez isso. Contra outros clubes ninguém fala nada, ai quando e contra o Flamengo ai tem essa palhaçada", desabafou o torcedor por meio do X.

Outro concordou, e ainda opinou que existe uma perseguição contra a torcida do Rubro-Negro: "Depois dizem que o torcedor do Flamengo ta errado em dizer que tudo roda entorno da gente, derrepente, o Remo, que não é nem rival direto faz uma campanha pela primeira vez no campeonato contra nós", reforçou o internauta.

Além disso, os flamenguistas relembraram a última vez que uma campanha semelhante aconteceu. "O Fortaleza ano passado fez a mesma coisa... E olha só onde eles estão, melhor o Remo tomar cuidado para não acabar com o mesmo destino deles", disse o torcedor fazendo alusão ao rebaixamento do clube cearense em 2025.

O duelo entre as equipes de Flamengo e Remo será no próximo domingo (6), às 16h, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

* Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Gabriel Salotti