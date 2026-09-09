Messi em ação pelo Inter Miami, dos Estados Unidos - Divulgação/Inter Miami

Messi em ação pelo Inter Miami, dos Estados UnidosDivulgação/Inter Miami

Publicado 09/09/2026 17:58

Lionel Messi está perto de ampliar seus negócios no futebol espanhol. O argentino chegou a um acordo preliminar para adquirir as ações do Eldense, da segunda divisão. A operação, porém, ainda precisa cumprir procedimentos legais e obter autorização das autoridades locais. Rio -está perto de ampliar seus negócios no futebol espanhol. O argentino chegou a um acordo preliminar para adquirir as ações do Eldense, da segunda divisão. A operação, porém, ainda precisa cumprir procedimentos legais e obter autorização das autoridades locais.

Caso a transação seja concluída, o craque se tornará o acionista majoritário do clube, atualmente controlado pelo Grupo TH Soluciones. A própria equipe confirmou o avanço das tratativas e informou que a negociação passa por análises financeira e jurídica antes do desfecho.



Segundo informações do "The Athletic", Messi pretende ter uma participação mais ativa na administração do Eldense. A postura será diferente da adotada no Cornellà, da quinta divisão espanhola, adquirido pelo argentino em abril.

Sediado em Elda, na Comunidade Valenciana, o Eldense atravessa um início complicado na competição nacional. A equipe soma dois pontos em quatro rodadas e ocupa a 20ª posição.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Rodrigo Souza