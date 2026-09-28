Unirio recebe lançamento do Código Marcial 2 nesta quarta-feira - Marcos Gomes

Unirio recebe lançamento do Código Marcial 2 nesta quarta-feiraMarcos Gomes

Publicado 28/09/2026 13:30 | Atualizado 28/09/2026 19:00

A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) recebe, nesta quarta-feira (30), a partir das 9h30 (de Brasília), o lançamento oficial do Código Marcial 2, nova etapa do projeto de formação e capacitação voltado a professores e instrutores de artes marciais.

Uma das principais novidades será a estreia da disciplina Tatame Seguro, criada para ampliar a formação ética e preventiva dos profissionais que atuam diariamente em academias, equipes e projetos sociais.

O novo módulo abordará temas como ética na relação entre professor e aluno, prevenção ao assédio moral e sexual, limites nas relações de autoridade, condutas inadequadas e proteção de mulheres, crianças e jovens nos ambientes de treinamento.

O lançamento também marca o fortalecimento da parceria entre o Código Marcial, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e a SJJSAF – Federação Sul-Americana de Jiu-Jitsu, unindo esporte e universidade em uma proposta de qualificação profissional que vai além do conhecimento técnico das modalidades.

O Código Marcial nasceu com o objetivo de levar para o ambiente acadêmico uma formação voltada especificamente a quem ensina artes marciais. O programa reúne conteúdos ligados a gestão, empreendedorismo, desenvolvimento profissional, educação, ética e responsabilidade social.

Nesta nova fase, o projeto amplia esse olhar ao colocar a segurança e a responsabilidade de quem ensina entre os pontos centrais da formação.

A proposta da disciplina do Tatame Seguro parte do entendimento de que professores e instrutores não são responsáveis apenas pela transmissão da técnica. Quem ocupa uma posição de liderança também participa da construção do ambiente, das relações e da formação dos alunos que estão sob sua orientação.

O lançamento reunirá nomes reconhecidos das artes marciais, do esporte e da educação, entre eles Mestre Camisa, Kyra Gracie e Luciana Néder, além de representantes da UNIRIO, da SJJSAF e outros convidados.

Para Eduardo Dantas, presidente da SJJSAF e idealizador do Código Marcial, a nova fase representa uma evolução na formação de quem trabalha diretamente com as artes marciais.

“A luta não pode formar apenas campeões. Precisa formar líderes, professores e cidadãos conscientes. O tatame deve ser um espaço de disciplina, respeito, segurança e transformação social. Quando capacitamos quem ensina, multiplicamos esses valores para todos que estão ao redor.”

Ao final do lançamento, serão abertas oficialmente as inscrições para as novas turmas do Código Marcial 2.

O evento será realizado no Auditório Paulo Freire, na UNIRIO, Avenida Pasteur, 458, Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS), Urca, Rio de Janeiro. A partir das 9 horas da manhã.