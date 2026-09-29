Gianni Infantino, atual presidente da Fifa - Alex Wong / AFP

Gianni Infantino, atual presidente da FifaAlex Wong / AFP

Publicado 29/09/2026 07:45

Na carta de 26 páginas, a entidade que comanda o futebol mundial pede à Justiça da Flórida que rejeite o pedido da Uefa, argumentando que tem como objetivo "influenciar" o processo de eleição do presidente da Fifa previsto para 18 de março de 2027.No momento, Infantino é o único candidato na disputa pela presidência, mas sua liderança é muito questionada pelas federações europeias."A Uefa atua com o objetivo de assediar e não por uma necessidade legítima de obter medidas de instrução", acusa a Fifa, que acusa a entidade europeia de atuar "com má-fé".No final de agosto, a Uefa abriu caminho para apresentar uma queixa por "gestão desleal" contra o presidente da Fifa, Gianni Infantino.Para isso, recorreu à Justiça da Flórida para obrigar as subsidiárias americanas da entidade a entregar documentos relacionados ao projeto, finalmente abandonado diante das críticas.A iniciativa de Infantino pretendia colocar as receitas da Copa do Mundo em uma sociedade aberta a investidores privados.A resposta da Fifa é mais um episódio da crise que opõe a entidade à Uefa e a outras confederações, como a Concacaf (América do Norte, Central e Caribe) e a AFC (Ásia), que pedem uma reforma da governança da instituição.