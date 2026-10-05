Tite estreou pelo Botafogo na derrota por 2 a 0 para o Mirassol - Vitor Silva / Botafogo

Tite estreou pelo Botafogo na derrota por 2 a 0 para o MirassolVitor Silva / Botafogo

Publicado 05/10/2026 18:25

Atualmente no Botafogo, Tite já treinou um de seus grandes rivais, o Flamengo, onde teve uma passagem abaixo das expectativas dos torcedores. O técnico revisitou esse período e admitiu uma certa frustração por não conseguir finalizar o trabalho.

E ainda apontou o problema de desfalques no fim da temporada como um dos principais motivos para a queda de rendimento do time e, consequentemente, sua demissão.

"A passagem no Flamengo teve, sim, sete meses muito bons, e eu gostaria de ter permanecido para terminar o meu trabalho. Esse é o sentimento que tenho. O que chateia, ou o que faz lastimar, é que os três jogadores de frente se machucaram juntos em momentos decisivos. E aí o nosso poder ofensivo caiu", afirmou Tite ao site 'Ge'.

Além disso, o treinador acredita que sua passagem não pode ser menosprezada ou tratada como um fracasso, mesmo que tenha ganhado apenas um Campeonato Carioca. Afinal, o título não era conquistado pelo Flamengo há dois anos.

O comandante também valorizou a campanha que seu elenco fez na Copa do Brasil, que posteriormente o Flamengo seria campeão, mas já sob o comando de Filipe Luís.

"Trouxemos um título que não vinha há mais de um ano (Carioca), houve uma reformatação da equipe, chegamos a uma semifinal de Copa do Brasil passando pelo Palmeiras e pela melhor versão do Bahia que eu já vi. A equipe já estava encaminhada. Aí fica aquele gostinho de querer terminar o trabalho. Mas também compreendo", afirmou o técnico alvinegro.

Passagem pelo Flamengo

Tite chegou no Flamengo em outubro de 2023 após um longo trabalho e com aproveitamento alto pela seleção brasileira. Entretanto, esse período terminou em frustação, com apenas um título no período: a Copa América em 2019. Mesmo assim, o treinador chegou cercado de altas expectativas.

No começo da temporada seguinte, ele conquistou seu primeiro e único título pelo Rubro-Negro, o Campeonato Carioca de 2024. A partir desse ponto, os torcedores começaram a questionar seu estilo de jogo e as atuações fracas que a equipe vinha apresentando.

Porém, a pressão se tornou insustentável após a eliminação nas quartas de finais da Copa Libertadores para o Peñarol, culminando em sua demissão. Mesmo com a saída, Tite havia chegado às semifinais da Copa do Brasil e iria enfrentar o Corinthians. Mas, com sua demissão, Filipe Luís assumiu como interino e veio a conquistar a Copa do Brasil de 2024.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Hugo Perruso