Tite estreou pelo Botafogo na derrota por 2 a 0 para o MirassolVitor Silva / Botafogo
Tite lamenta saída precoce do Flamengo: 'Gostaria de ter permanecido'
Treinador do Botafogo revelou frustração pela demissão no Rubro-Negro e apontou motivos que contribuíram para o mau desempenho
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Cuesta deve desfalcar Vasco em clássico com Botafogo após Data FIfa
Sem atuar desde antes da paralisação por um desconforto no quadril, zagueiro colombiano segue em processo de transição física
Boca aceita qualquer estádio contra o Vasco, mas admite preocupação
Clube argentino diz prezar pela segurança da torcida visitante no Rio, independente do palco escolhido para o duelo da Sul-Americana
Contra o Coxa, Serna terá chance para tentar recuperar titularidade
Atacante, de 28 anos, é um dos destaques do Fluminense desde que Marcão assumiu o comando; colombiano tem dez gols pelo Tricolor no ano
Tenista francês lança raquete na torcida e abandona partida; veja
Terence Atmane perdeu o controle durante duelo com Bernard Tomic pelo qualifying do Masters 1000 de Xangai e deixou a quadra antes do fim
Botafogo avalia aumentar capacidade do Nilton Santos
Ampliação do estádio é um dos desejos do presidente João Paulo Magalhães Lins, que tem mandato no Alvinegro até o fim de 2028
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