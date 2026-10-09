John com a camisa do Nottingham ForestDivulgação / Nottingham Forest
Ex-Botafogo, John avalia volta ao Brasil e Flamengo é opção
Goleiro, de 30 anos, deixou o Alvinegro no meio do ano passado para atuar no Nottingham Forest, da Inglaterra, por R$ 51 milhões
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Maresca minimiza acusações contra o City e evita preocupação
Treinador italiano afirmou que a diretoria tem sido clara sobre o caso e destacou que seu foco está no futebol dentro de campo
Expulsões viram problema e ameaçam Flamengo na reta decisiva de 2026
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Palmeiras reprova queixa do Flamengo sobre arbitragem: 'Lamentável'
Clube paulista emitiu nota oficial em resposta às reclamações do Rubro-Negro, que apontou marcações injustas no empate em 2 a 2 com o Santos
Botafogo tem desempenho de rebaixado nos últimos jogos do Brasileiro
Com três técnicos no período, Glorioso despenca na tabela, vê Z-4 se aproximar e sequência até o fim de outubro pode ser decisiva
Sportv volta a transmitir Libertadores a partir de 2027
Além do canal esportivo da Globo, Paramount+ também acerta pacote de jogos da competição sul-americana até 2030; veja detalhes
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