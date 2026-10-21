Em 2026/27, Dani Olmo fez um gol e deu quatro assistências em 12 jogos pelo Barcelona - Ozan Kose / AFP

Em 2026/27, Dani Olmo fez um gol e deu quatro assistências em 12 jogos pelo BarcelonaOzan Kose / AFP

Publicado 21/10/2026 18:29

O meio-campista Dani Olmo, do Barcelona, ficará afastado por um mês e está fora do clássico contra o Real Madrid após sofrer uma lesão na coxa esquerda na partida da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain , anunciou o clube catalão nesta quarta-feira (21).

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Olmo foi substituído no primeiro tempo da derrota do Barça por 4 a 2 para o PSG na terça-feira, após um choque com o português Vitinha.



O jogador sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa e, de acordo com o departamento médico 'blaugrana', o tempo de recuperação será de "aproximadamente um mês". Olmo foi substituído no primeiro tempo da derrota do Barça por 4 a 2 para o PSG na terça-feira, após um choque com o português Vitinha.O jogador sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa e, de acordo com o departamento médico 'blaugrana', o tempo de recuperação será de "aproximadamente um mês".

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Olmo ficará de fora, de imediato, do clássico contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, no próximo domingo, no Camp Nou.



O meia também será desfalque contra Alavés e Atlético de Madrid, além do duelo com o Aston Villa na quarta rodada da Champions, daqui a duas semanas. Olmo ficará de fora, de imediato, do clássico contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, no próximo domingo, no Camp Nou.O meia também será desfalque contra Alavés e Atlético de Madrid, além do duelo com o Aston Villa na quarta rodada da Champions, daqui a duas semanas.

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Dani Olmo também não deverá estar disponível para defender a seleção da Espanha contra República Tcheca e Inglaterra pela Liga das Nações da Uefa, na data Fifa de novembro. Dani Olmo também não deverá estar disponível para defender a seleção da Espanha contra República Tcheca e Inglaterra pela Liga das Nações da Uefa, na data Fifa de novembro.

Os próximos jogos do Barcelona

. Barcelona x Real Madrid (25/10) - 10ª rodada do Campeonato Espanhol

. Barcelona x Alavés (31/10) - 11ª rodada do Campeonato Espanhol

. Barcelona x Aston Villa (03/11) - 4ª rodada da Liga dos Campeões

. Atlético de Madrid x Barcelona (08/11) - 12ª rodada do Campeonato Espanhol

O comunicado oficial do Barcelona

“Os exames realizados confirmaram que Dani Olmo sofreu uma lesão no músculo adutor da perna esquerda em consequência de uma colisão com um adversário durante o jogo contra o Paris Saint-Germain.



A previsão é de que o jogador fique afastado por cerca de um mês.”