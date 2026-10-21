Em 2026/27, Dani Olmo fez um gol e deu quatro assistências em 12 jogos pelo BarcelonaOzan Kose / AFP
Olmo foi substituído no primeiro tempo da derrota do Barça por 4 a 2 para o PSG na terça-feira, após um choque com o português Vitinha.
O jogador sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa e, de acordo com o departamento médico 'blaugrana', o tempo de recuperação será de "aproximadamente um mês".
Olmo ficará de fora, de imediato, do clássico contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, no próximo domingo, no Camp Nou.
O meia também será desfalque contra Alavés e Atlético de Madrid, além do duelo com o Aston Villa na quarta rodada da Champions, daqui a duas semanas.
Dani Olmo também não deverá estar disponível para defender a seleção da Espanha contra República Tcheca e Inglaterra pela Liga das Nações da Uefa, na data Fifa de novembro.
Os próximos jogos do Barcelona
. Barcelona x Alavés (31/10) - 11ª rodada do Campeonato Espanhol
. Barcelona x Aston Villa (03/11) - 4ª rodada da Liga dos Campeões
. Atlético de Madrid x Barcelona (08/11) - 12ª rodada do Campeonato Espanhol
O comunicado oficial do Barcelona
A previsão é de que o jogador fique afastado por cerca de um mês.”
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.