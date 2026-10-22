Gabigol e Cebolinha em treino pelo Santos - Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.

Gabigol e Cebolinha em treino pelo SantosFotos: Raul Baretta/ Santos FC.

Publicado 22/10/2026 18:06

Gabigol está emprestado ao Santos pelo Cruzeiro até o fim de 2026. Além do impasse envolvendo as eleições presidenciais, o Cabuloso não quer realizar um novo empréstimo. Apesar do alto salário que o camisa 9 recebe, o clube paulista busca resolver sete transfer bans para avançar nas negociações pelo atacante.O atacante vem vivendo sua melhor fase desde a saída do Flamengo, em 2023. Pelo Santos, Gabigol entrou em campo em 46 oportunidades, sendo 40 como titular, e anotou 25 gols e nove assistências. Ele é o atual artilheiro do Peixe em 2026. Seu bom momento chamou a atenção de outros clubes, no entanto, o jogador tem como prioridade continuar no Peixe.Cebolinha tem conversas iniciais para permanecer no Santos na próxima temporada, mas, para continuar no Peixe, o ponta de 30 anos aguarda a definição do ano do clube. O atacante analisa renovar o contrato caso consiga uma classificação para a Libertadores e não haja uma grande quantidade de saídas no elenco.O atacante foi oficializado como reforço do Santos em novembro e, pelo clube, participou de quatro jogos e deu uma assistência.Por outro lado, o Peixe já planeja saídas para a próxima temporada. O meia Lima, de 30 anos, deverá voltar ao Fluminense no fim do ano. O jogador, que foi contratado pelo Santos para o segundo semestre, não agradou e não deverá ser comprado pelo Peixe. Ele tem vínculo com o Tricolor até o fim do ano que vem.Lima chegou ao Santos no começo de setembro, como um dos reforços do Peixe para o segundo semestre. Ele entrou em campo em apenas cinco jogos, sendo um como titular, e, mesmo com pouco tempo, já está fora dos planos do técnico Cuca para o ano que vem.