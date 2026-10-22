Gabigol e Cebolinha em treino pelo SantosFotos: Raul Baretta/ Santos FC.

M
Marcus Vinicius Balbino
O Santos já faz planejamentos para a próxima temporada e prioriza a renovação dos ex-Flamengo Gabigol e Everton Cebolinha para 2027. Um dos impasses para manter os jogadores no momento é a eleição no clube, no fim de 2026, que pode mudar o rumo das negociações. A informação é da 'ESPN'.
Leia mais: Réplica do troféu erguido por Messi na Copa de 2022 vai a leilão

Gabigol está emprestado ao Santos pelo Cruzeiro até o fim de 2026. Além do impasse envolvendo as eleições presidenciais, o Cabuloso não quer realizar um novo empréstimo. Apesar do alto salário que o camisa 9 recebe, o clube paulista busca resolver sete transfer bans para avançar nas negociações pelo atacante.

O atacante vem vivendo sua melhor fase desde a saída do Flamengo, em 2023. Pelo Santos, Gabigol entrou em campo em 46 oportunidades, sendo 40 como titular, e anotou 25 gols e nove assistências. Ele é o atual artilheiro do Peixe em 2026. Seu bom momento chamou a atenção de outros clubes, no entanto, o jogador tem como prioridade continuar no Peixe.

Cebolinha tem conversas iniciais para permanecer no Santos na próxima temporada, mas, para continuar no Peixe, o ponta de 30 anos aguarda a definição do ano do clube. O atacante analisa renovar o contrato caso consiga uma classificação para a Libertadores e não haja uma grande quantidade de saídas no elenco.

O atacante foi oficializado como reforço do Santos em novembro e, pelo clube, participou de quatro jogos e deu uma assistência.

Por outro lado, o Peixe já planeja saídas para a próxima temporada. O meia Lima, de 30 anos, deverá voltar ao Fluminense no fim do ano. O jogador, que foi contratado pelo Santos para o segundo semestre, não agradou e não deverá ser comprado pelo Peixe. Ele tem vínculo com o Tricolor até o fim do ano que vem.

Lima chegou ao Santos no começo de setembro, como um dos reforços do Peixe para o segundo semestre. Ele entrou em campo em apenas cinco jogos, sendo um como titular, e, mesmo com pouco tempo, já está fora dos planos do técnico Cuca para o ano que vem.

Momento do Santos na temporada

O Santos vem vivendo um bom momento desde a chegada do pacotão de reforços no meio do ano. Além de Lima e Cebolinha, o Peixe também contratou o volante Arthur, o meio-campista Philippe Coutinho e o lateral-direito Rodinei. Os novos nomes impulsionaram a equipe e, junto com Gabigol e Neymar, levaram o Santos à oitava colocação, com 45 pontos, entrando na briga por uma vaga na Libertadores.

O próximo compromisso do Santos será contra o Bahia, no próximo sábado (24), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.