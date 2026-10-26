Após início animador com Filipe Luís, Monaco sofre com tropeços no Campeonato Francês - Valery Hache / AFP

Após início animador com Filipe Luís, Monaco sofre com tropeços no Campeonato FrancêsValery Hache / AFP

Publicado 26/10/2026 12:37

venceu apenas uma vez nas últimas cinco rodadas do Campeonato Francês, e chegou ao terceiro tropeço seguido com o Filipe Luís vive seu primeiro período de turbulência desde que assumiu o Monaco. Após a euforia com o início arrasador, com três vitórias e liderança, o timecom o empate 1 a 1 com o Lille , no domingo (25), em casa.

problemas na construção das jogadas.

O técnico ex- Flamengo ficou insatisfeito com o desempenho ofensivo do Monaco, em jogo válido pela oitava rodada. Ele também reconheceu que a equipe não conseguiu executar o plano de jogo preparado, com

"Não podemos controlar tudo, mas podemos controlar nosso estilo, nossa pressão, nossa defesa e nossa construção de jogo. Se melhorarmos em todas essas áreas, teremos mais chances. Nosso primeiro tempo não foi bom e não encontramos nosso ritmo. Defensivamente, estivemos bem, mas nosso ataque foi muito caótico, muito confuso, e depois de sofrer o gol, senti um pouco de desespero, mesmo faltando ainda 70 minutos para o fim da partida", avaliou.



O Monaco melhorou depois do intervalo, mas não teve sucesso para superar a defesa do Lille para buscar a vitória em casa. Algo que frustrou Filipe Luís.



"Conseguimos estabilizar nosso jogo, mantendo nossa estrutura. Tentamos desestabilizar a defesa deles, mas o Lille se defendeu muito bem. É uma pena perder dois pontos em casa; é uma sensação muito desagradável, mas assumo total responsabilidade pelo que aconteceu em campo”, disse.



A escolha de Filipe Luís sobre Balogun



Outro ponto que o técnico avalia que pode ter contribuído para o último tropeço foi o momento de colocar Balogun em campo. Destaque do Monaco na temporada passada, com 19 gols, o centroavante estadunidense segue no banco por ainda não ter as melhores condições físicas, já que não participou de boa parte da pré-temporada.



Filipe Luís explicou que levou em conta a falta de melhor condição física do jogador, além do entrosamento de Matthis Abline com Paris, ao definir a formação inicial. Depois, só colocou o outro atacante nos acréscimos.



"Obviamente é uma situação complicada para ele, porque ele espera jogar mais. Meu primeiro pensamento é com o time. Com três atacantes, talvez tivéssemos sido mais ofensivos, mas tentei manter a estrutura correta. Talvez eu o tenha colocado tarde demais no jogo, é verdade. O Balo continua sendo um jogador muito importante, tenho muito respeito pelo que ele conquistou no clube", admitiu.



Próximo jogo do Monaco



A equipe de Filipe Luís volta a campo no domingo (1º de novembro) para enfrentar o Paris FC, fora de casa. O duelo é direto na disputa pelas primeiras posições do Campeonato Francês.



O Monaco ocupa provisoriamente o terceiro lugar, mas pode perder posição após o confronto entre Lyon e PSG, marcado para esta segunda-feira (26).





