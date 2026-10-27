Kvaratskhelia precisou sair carregado de campo pelos médicos do PSGAFP
Craque do PSG passa por cirurgia bem-sucedida no joelho
Atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia se recupera de uma ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida no jogo contra o Barcelona
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Danilo sente dores musculares e desfalca o Botafogo contra o Remo
Volante saiu no segundo tempo contra o Internacional e ficará no CT Lonier visando ao retorno na próxima rodada do Brasileirão
Globo define narradores principais da Copa do Mundo Feminina
Emissora promete exibir 56 dos 64 jogos ao vivo, e a divisão das partidas do Brasil entre os dois selecionados ainda não foi definida
Rossi é homenageado após chegar a 200 jogos pelo Flamengo
Goleiro recebeu uma camisa comemorativa no CT Ninho do Urubu nesta terça-feira (27), um dia depois da vitória sobre o Atlético-MG
Jardim teria decidido deixar o Flamengo ao fim do Brasileiro
Técnico tem contrato até o fim do ano que vem, mas acordo para rescisão amigável entre as partes está cada vez mais perto
Volta de Ronaldinho ao futebol atrai torcedores de diversos países
Após 11 anos de pausa na carreira, o 'Bruxo' reaparece e põe a torcida do Ravenna FC em uma corrida por ingressos e credenciais
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