Kvaratskhelia precisou sair carregado de campo pelos médicos do PSG - AFP

Kvaratskhelia precisou sair carregado de campo pelos médicos do PSGAFP

Publicado 27/10/2026 16:42

O jogador de 25 anos foi atendido em uma clínica em Doha, no Catar, e "iniciará agora sua recuperação", acrescentou o PSG.

Kvaratskhelia se lesionou na última terça-feira (20), durante a vitória do time parisiense sobre o Barcelona por 4 a 2 na Liga dos Campeões, após um choque com o lateral blaugrana Xavi Espart.

Devido à gravidade da lesão, o georgiano pode ficar afastado pelo restante da temporada, já que a projeção de recuperação é de, pelo menos, seis meses.

'Ele voltará mais forte'

Recentemente, o técnico da equipe, Luis Enrique, comentou sobre a situação de Kvaratskhelia. "É uma lesão dura. Você pensa no jogador, no que ele vai passar (...) Ele é e será muito importante para nós", afirmou o comandante do PSG.

"É difícil ser positivo depois de uma notícia como essa. Temos experiência. É um risco quando se é jogador profissional. É preciso aceitar as coisas positivas e negativas; a vida é assim. Veremos depois da cirurgia. Ele voltará mais forte, não tenho dúvida alguma", comentou o espanhol, que garante que isso "não muda nada" para a equipe.

"Será como de costume, não quero mudar nada do que fiz, mas, ao mesmo tempo, quero mudar tudo. É o que é preciso fazer para continuar sendo imprevisível. Depende da equipe e do momento da temporada", continuou Luis Enrique, após as lesões de 'Kvara', Ousmane Dembélé, Marquinhos e Nuno Mendes.

"É verdade que perder três jogadores na mesma partida é estranho", mas "é uma motivação para nós, como equipe", insistiu o treinador, ressaltando que, ainda assim, não deseja reforçar o elenco na próxima janela de transferências.

Temporada atual

O PSG está em uma sequência de oito vitórias seguidas, em partidas do Campeonato Francês e da Liga dos Campeões – o time está liderando ambas as competições.

Nas últimas partidas, o atual bicampeão europeu superou adversários de peso, como Barcelona e Manchester City. Até agora, a equipe sofreu apenas duas derrotas na temporada, para o Lens e o Monaco de Filipe Luís.

Na partida mais recente, o PSG venceu o clássico contra o Lyon por 2 a 0 nesta segunda-feira (26), com gols de Mayulu e Mika Godts.

O time volta a campo nesta sexta-feira (30), às 15h (horário de Brasília), para encarar o Le Havre, no Stade Oceane, pelo Campeonato Francês.