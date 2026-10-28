Isaque comemora gol pelo Shakhtar - Divulgação

Isaque comemora gol pelo ShakhtarDivulgação

Publicado 28/10/2026 15:04

O atacante Isaque foi um dos grandes protagonistas do futebol ucraniano nesta última terça-feira (27). Revelado pelo Fluminense , o jovem teve atuação decisiva na vitória do Shakhtar Donetsk por 3 a 0 sobre o Dínamo de Kiev, pelas oitavas de final da Copa da Ucrânia. Com um gol e uma assistência, o jogador saiu do banco de reservas para ajudar sua equipe a conquistar a classificação às quartas de final da competição.

O duelo entre Shakhtar e Dínamo é considerado o maior clássico do futebol ucraniano. Em uma partida de grande importância para a temporada, Isaque aproveitou a oportunidade recebida pelo técnico Arda Turan e demonstrou eficiência para fazer a diferença nos momentos decisivos. O brasileiro entrou em campo aos 17 minutos do segundo tempo e precisou de pouco tempo para deixar sua marca no confronto.

Como foi o clássico

Aos 43 minutos da primeira etapa, o Shakhtar abriu o placar com Gleiker Mendoza. O atacante aproveitou a oportunidade para colocar a equipe de Donetsk em vantagem antes do intervalo, dando tranquilidade ao time para administrar o resultado na etapa final. Na volta dos vestiários, o Shakhtar continuou buscando espaços na defesa adversária, até que Isaque assumiu o protagonismo da partida.

Aos 28 minutos do segundo tempo, o brasileiro apareceu livre dentro da área e cabeceou com firmeza para superar o goleiro Buschchan, ampliando a vantagem da equipe. O gol representou um momento importante para o jovem atleta, que aproveitou os minutos em campo para mostrar sua capacidade de contribuir ofensivamente em uma partida de alto nível.

O desempenho de Isaque, porém, não terminou com a finalização certeira. Aos 42 minutos da etapa final, o atacante voltou a participar diretamente de um lance decisivo. Com boa leitura da jogada, ele encontrou Alisson entrando pelo meio da área do Dínamo de Kiev e realizou o passe que deixou o companheiro em condições de marcar. O brasileiro serviu o atacante, que completou a vitória por 3 a 0.



A participação direta nos dois gols da etapa final evidenciou a importância do jogador para a construção do resultado. Mesmo começando a partida entre os reservas, Isaque conseguiu mudar o panorama ofensivo da equipe e se tornou um dos nomes mais comentados do clássico. A atuação também reforça a importância das opções disponíveis no elenco para jogos eliminatórios.

Da formação em Xerém ao futebol ucraniano

Revelado pelo Fluminense, Isaque estreou no profissional em 2024. Na época, o Tricolor das Laranjeiras lutava contra o rebaixamento no Brasileirão, mas o jovem impressionou o técnico Mano Menezes e ganhou sua primeira oportunidade. Mesmo com pouca experiência no time principal, ele despertou o interesse do Shakhtar Donetsk, que desembolsou 12 milhões de euros (cerca de R$ 76,1 milhões), sendo 10 milhões de euros fixos e 2 milhões de euros em metas.

Isaque é expoente da "Esquadrilha 07", como ficou conhecida a geração dos jogadores nascidos em 2007. Ao lado de nomes como Riquelme Felipe e Matheis Reis, o jovem levou o Fluminense aos títulos da Copa do Brasil e Brasileirão Sub-17 em 2024, sendo assim a única geração da história do clube a conquistar duas competições nacionais no mesmo ano.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza