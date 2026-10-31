Botafogo e Vasco correm risco de rebaixamento - Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Vasco correm risco de rebaixamentoVitor Silva/Botafogo

Publicado 31/10/2026 08:55

A vitória do Corinthians ligou um alerta para o Botafogo e para o Vasco no Brasileirão. Após o Timão superar o Mirassol por 2 a 0, nesta última sexta-feira (30), na Neo Química Arena, e encerrar a sequência de dez jogos sem vencer, o Glorioso e o Cruz-Maltino viram o risco de rebaixamento aumentar, de acordo com os dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Vasco, que chegou a reduzir o risco para apenas 3.1% após a vitória de virada sobre o Corinthians em São Januário, no último dia 24, viu a probabilidade aumentar para 7.4% depois de ser goleado pelo Flamengo por 4 a 1, na última quinta-feira (29), no Nilton Santos. Agora, as chances subiram para 8.2%, já que a distância para a zona de rebaixamento caiu para apenas dois pontos.

Apesar do risco, não há desespero. O Vasco tem um jogo a menos comparado aos rivais diretos na luta contra o rebaixamento — justamente contra a lanterna Chapecoense. O confronto foi marcado para o dia 14, às 20h30 (de Brasília), na Arena Condá, logo após o Cruz-Maltino decidir a semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras, em 8 de outubro, em São Januário.

Já o Botafogo, por sua vez, tem visto o risco de rebaixamento crescer a cada rodada, mas ainda segue em uma situação minimamente confortável na tabela. Atualmente, o Glorioso tem 7.4% de chances de cair para a segunda divisão. Antes da vitória do Corinthians sobre o Mirassol por 2 a 0, a probabilidade do Alvinegro ser rebaixado era de 6.1%, segundo a UFMG.

Desde a chegada do técnico Tite, o Botafogo conquistou apenas uma vitória em seis jogos disputados. Sem apresentar qualquer sinal de reação e vivendo uma sequência ruim, o Alvinegro ligou o alerta na luta contra o rebaixamento. Em 11º lugar com 39 pontos, o Glorioso tem um ponto a mais do que o Vasco e está uma posição acima do rival. Por isso, há atenção, mas não desespero.

Em meio a luta contra o rebaixamento, o Vasco volta a campo neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), contra o Palmeiras, no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Já o Botafogo, por sua vez, joga apenas no próximo dia 4, às 21h30, contra o Atlético-MG, no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Brasileirão.