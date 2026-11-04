Botafogo e Vasco jogam nesta quarta-feira (4), pela 34ª rodada do Brasileirão, e antes mesmo de entrarem em campo viram o Z-4 se aproximar para apenas dois e um pontos de distância, respectivamente. Os jogos de terça não foram bons para a dupla carioca, que veem a pressão por um bom resultado aumentar, já que Internacional e Mirassol venceram.
Caso haja uma improvável combinação de resultados nesta semana, o Cruz-Maltino corre o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento, com o Glorioso logo à frente. Entretanto, para isso acontecer, os dois teriam que perder seus jogos e Corinthians, Grêmio e Vitória teriam que vencer.
A situação do Botafogo no Brasileirão
Com apenas quatro pontos somados nos últimos seis jogos, o Glorioso caiu para 13º lugar ao ser ultrapassado pelo Mirassol, que venceu a Chapecoense por 2 a 1, fora de casa. Para completar, a distância para a zona de rebaixamento caiu para apenas dois pontos (39 contra 37 do Grêmio, 17º colocado).
Por isso, superar em casa o Atlético-MG, nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), é essencial para a equipe de Tite. Se conseguir o resultado positivo, o Botafogo chegará a 42 pontos e ultrapassará Coritiba e Mirassol, o que pode praticamente garanti-lo na Série A em 2027.
Já o time de Pedro Emanuel vive uma situação mais delicada. Afinal, ao cair para o 14º lugar, pode entrar na zona de rebaixamento se perder, numa possibilidade muito remota, visto que o Grêmio vai com time misto contra o Flamengo no Maracanã.
O fato de nunca ter vencido na Arena da Baixada pelo Brasileirão dificulta ainda mais o objetivo contra o Athletico-PR, às 19h30. Caso venha uma derrota, terá de secar Corinthians, Grêmio e Vitória para não ser ultrapassado.
Por outro lado, se o Vasco vencer, pode pular até mesmo para o 12º lugar, a depender do resultado do Botafogo. E com 41 pontos, precisará de mais três pontos em cinco partidas, com um duelo contra a lanterna e já rebaixada Chapecoense no dia 14.
Os jogos de quem luta contra o Z-4
- Athletico-PR x Vasco, nesta quarta às 19h30, na Arena da Baixada (PR)
- Botafogo x Atlético-MG, nesta quarta às 21h30, no Nilton Santos
- São Paulo x Corinthians, nesta quarta às 21h30, no Morumbi
- Palmeiras x Remo, na quinta (5) às 19h30, no Nubank Parque
- Vitória x Fluminense, na sexta (6) às 20h, no Barradão
- Chapecoense x Vasco, no dia 14/11 Às 20h30, na Arena Condá *(jogo adiado da 21ª rodada)
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