Rayssa Leal é vice-campeã da SLS Tóquio - Reprodução/ Instagram/ SLS Brasil

Rayssa Leal é vice-campeã da SLS TóquioReprodução/ Instagram/ SLS Brasil

Publicado 14/11/2026 09:01





A competição, disputada na Ariake Arena, marcou a última etapa do circuito antes do Super Crown, que reúne as principais skatistas da temporada. Rayssa tentava conquistar seu segundo título em Tóquio, após vencer a edição de 2024.



Na ocasião, a maranhense garantiu a vitória na última manobra, quando alcançou 30,7 pontos e superou a japonesa Liz Akama por uma diferença de apenas 0,6 ponto. Desta vez, o primeiro lugar ficou com Chloe Covell, que repetiu o resultado conquistado na capital japonesa em 2023.



Com o segundo lugar, Rayssa encerrou sua participação nas etapas regulares da SLS em 2026 com mais um pódio. Em agosto, a brasileira havia conquistado o título da etapa do Rio de Janeiro



Agora, Rayssa se prepara para o Super Crown, marcado para os dias 12 e 13 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo Campeã das últimas quatro edições, a skatista buscará o quinto título consecutivo da competição.



A brasileira também será capitã da seleção nacional na Nations Cup, torneio inédito por equipes que fará parte da programação do evento. Rayssa Leal conquistou o vice-campeonato da etapa de Tóquio da Street League Skateboarding (SLS), realizada neste sábado (14), no Japão. A brasileira somou 31,1 pontos na final feminina e ficou atrás da australiana Chloe Covell, que garantiu o título com 32,8. A sul-coreana Jiyul Shin terminou na terceira colocação, com 30,9 pontos.A competição, disputada na Ariake Arena, marcou a última etapa do circuito antes do Super Crown, que reúne as principais skatistas da temporada. Rayssa tentava conquistar seu segundo título em Tóquio, após vencer a edição de 2024.Na ocasião, a maranhense garantiu a vitória na última manobra, quando alcançou 30,7 pontos e superou a japonesa Liz Akama por uma diferença de apenas 0,6 ponto. Desta vez, o primeiro lugar ficou com Chloe Covell, que repetiu o resultado conquistado na capital japonesa em 2023.Com o segundo lugar, Rayssa encerrou sua participação nas etapas regulares da SLS em 2026 com mais um pódio. Em agosto, a brasileira havia conquistado o título da etapa do Rio de JaneiroAgora, Rayssa se prepara para o Super Crown, marcado para os dias 12 e 13 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo Campeã das últimas quatro edições, a skatista buscará o quinto título consecutivo da competição.A brasileira também será capitã da seleção nacional na Nations Cup, torneio inédito por equipes que fará parte da programação do evento.

Fora do pódio

Em outubro, Rayssa Leal encerrou a participação no Mundial de Skate Street distante da disputa pelo título . Prejudicada por quedas, a brasileira terminou a final, em Assunção, no Paraguai, na sétima colocação, com 77,11 pontos. A japonesa Yumeka Oda conquistou o ouro, enquanto Maria Lúcia Rocha foi a melhor representante do Brasil no feminino, em quinto lugar.

A decisão começou com Rayssa entre as primeiras colocadas. A maranhense de 18 anos recebeu 77,11 na apresentação inicial, terceira melhor nota da primeira rodada de voltas. Nas duas oportunidades seguintes, porém, sofreu quedas e não conseguiu melhorar a pontuação que levaria para a fase de manobras.

Foi nessa etapa que a possibilidade de reação acabou. Rayssa errou as três tentativas e permaneceu apenas com a nota da melhor volta. A brasileira disputou o Mundial convivendo com um problema no tornozelo, que já havia provocado sua ausência na etapa de Paris da Street League Skateboarding, no início do mês.

Oda venceu com 170,94 pontos, seguida pela australiana Chloe Covell, prata com 167,97, e pela japonesa Coco Yoshizawa, bronze com 159,26. Maria Lúcia somou 113,17: depois de dificuldades nas voltas, acertou uma manobra que recebeu 74,67 e garantiu o quinto lugar em sua primeira final no circuito mundial.