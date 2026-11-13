Messi retornará ao Monumental após despedida da Argentina - Reprodução/Instagram

Messi retornará ao Monumental após despedida da ArgentinaReprodução/Instagram

Publicado 13/11/2026 21:00

Lionel Messi voltará a jogar diante do público argentino no dia 19 de janeiro, em um amistoso entre Inter Miami e River Plate em Buenos Aires, anunciaram ambas as equipes nesta sexta-feira (13).

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O estádio Monumental será palco desta participação incomum de Messi em uma partida entre clubes em seu país natal.



Neste mesmo estádio, o astro foi homenageado no dia 6 de outubro pelos torcedores argentinos em sua emocionante despedida da 'Albiceleste'. O estádio Monumental será palco desta participação incomum de Messi em uma partida entre clubes em seu país natal.Neste mesmo estádio, o astro foi homenageado no dia 6 de outubro pelos torcedores argentinos em sua emocionante despedida da 'Albiceleste'.

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"A iniciativa quer oferecer uma experiência que transcenda os 90 minutos de jogo, combinando o espetáculo esportivo com diferentes propostas voltadas aos torcedores de ambos os clubes", informou o Inter em comunicado.



O time da liga dos Estados Unidos (MLS), que inicia a briga pelo título nos playoffs na semana que vem, tem em seu elenco outras estrelas do futebol sul-americano, como o argentino Rodrigo De Paul e o brasileiro Casemiro. "A iniciativa quer oferecer uma experiência que transcenda os 90 minutos de jogo, combinando o espetáculo esportivo com diferentes propostas voltadas aos torcedores de ambos os clubes", informou o Inter em comunicado.O time da liga dos Estados Unidos (MLS), que inicia a briga pelo título nos playoffs na semana que vem, tem em seu elenco outras estrelas do futebol sul-americano, como o argentino Rodrigo De Paul e o brasileiro Casemiro.

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O uruguaio Luis Suárez, cujo contrato com o Inter Miami termina em dezembro, também aparece no cartaz do evento que foi divulgado pelo próprio Messi no Instagram.



No River Plate, por sua vez, atuam vários dos companheiros de Messi na conquista da Argentina na Copa do Mundo de 2022 e na recente campanha até a final na edição de 2026, como Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel e Thiago Almada. O uruguaio Luis Suárez, cujo contrato com o Inter Miami termina em dezembro, também aparece no cartaz do evento que foi divulgado pelo próprio Messi no Instagram.No River Plate, por sua vez, atuam vários dos companheiros de Messi na conquista da Argentina na Copa do Mundo de 2022 e na recente campanha até a final na edição de 2026, como Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel e Thiago Almada.

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Para o Inter, o jogo fará parte da preparação para a chamada temporada Sprint da MLS, que se estenderá apenas entre fevereiro e maio, na adaptação do calendário da liga americana ao dos principais torneios europeus.

Para o Inter, o jogo fará parte da preparação para a chamada temporada Sprint da MLS, que se estenderá apenas entre fevereiro e maio, na adaptação do calendário da liga americana ao dos principais torneios europeus.

Messi se despediu da seleção no Monumental

No último jogo de Lionel Messi pela seleção, a Argentina venceu amistoso contra Benim por 3 a 0, em noite de fortes emoções e muitas homenagens no Monumental de Núñez. O zagueiro Otamendi, que também se despediu, abriu o placar, Nico Paz ampliou e o próprio camisa 10 completou o placar.

Messi se despediu da Argentina como o jogador com mais jogos (209), gols (125) e assistências (68). Ele é o único da história do país que disputou seis Copas do Mundo e é o recordista da Albiceleste na competição em partidas (34), jogos como capitão (27), gols (21) e assistências (12). Ele também é o segundo maior artilheiro da histórias das Copas, atrás apenas do francês Kylian Mbappé (22).