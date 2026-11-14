Botafogo venceu o Fluminense na semifinal do Carioca Sub-20Arthur Barreto/Botafogo
Botafogo e Vasco vão decidir título do Carioca Sub-20 em 2026
Alvinegro venceu o Tricolor em Xerém com gol de lei do ex, enquanto o Cruz-Maltino eliminou o Rubro-Negro após empate em Nova Iguaçu
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No comando do Tricolor Suburbano desde 1992, dirigente foi candidato único a reeleição e disputou o pleito pela última vez
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Atual presidente, Pedrinho busca reeleição e encerrar um período de 15 anos sem que um mandatário consiga renovar seu mandato
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Eleição começou durante a manhã e só terminará às 22h (de Brasília); sócios do clube podem votar de forma presencial ou remota
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