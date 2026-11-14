Botafogo venceu o Fluminense na semifinal do Carioca Sub-20 - Arthur Barreto/Botafogo

Botafogo venceu o Fluminense na semifinal do Carioca Sub-20Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 14/11/2026 18:30



A final do Campeonato Carioca Sub-20 foi definida neste sábado (14). Botafogo Vasco garantiram vaga na decisão estadual após eliminarem Fluminense Flamengo , respectivamente. No jogo de ida da semifinal, as duas partidas terminaram empatadas por 1 a 1. Na volta, o Alvinegro venceu o Tricolor por 2 a 1, enquanto o Cruz-Maltino empatou novamente com o Rubro-Negro, mas avançou pela vantagem do empate.

Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, Fluminense e Botafogo decidiram a vaga em Xerém. Dono da melhor campanha do estadual, os Moleques de Xerém chegaram invictos para a partida e carregavam a vantagem do empate no placar agregado. As Joias do Bairro, porém, venceram por 2 a 1, com gols de Juninho e Wallace Davi. Vagno, de pênalti, fez para os tricolores, mas não evitou a derrota do último invicto.

Autor do gol da classificação do Botafogo, Wallace Davi foi revelado no Fluminense. O meia, de 19 anos, foi envolvido na negociação que levou Savarino para o Tricolor das Laranjeiras, no início deste ano. O negócio girou em torno de 7,5 milhões de dólares (quase R$ 40 milhões na cotação da época). Apesar de possuir experiência no profissional, o jovem foi enviado de volta para a base alvinegra antes de subir para o time principal. Ele assumiu o posto de titular após Huguinho se consolidar no profissional.

Já em Nova Iguaçu, o Vasco fez valer a vantagem do empate e jogou com o regulamento nas mãos. O Cruz-Maltino abriu o placar no início do clássico com gol de pênalti de Luiz Felipe, mas o Flamengo reagiu rápido e empatou com Josmar cinco minutos depois. O jogo, a partir de então, ficou muito truncado. Os Crias da Colina seguraram a igualdade para avançar à final do Carioca.

Botafogo e Vasco vão reeditar a final do Campeonato Carioca Sub-20 de 2025. No ano passado, o Glorioso levou a melhor e sagrou-se campeão nos pênaltis, evitando o tricampeonato vascaíno. Empatados com 16 títulos cada, ambos buscam o 17º título. O Flamengo ainda é o maior campeão da categoria com 31 conquistas, seguido do Fluminense em segundo, com 19.