Ex-jogador do Botafogo é acusado de agressão e maus-tratos por ex-mulher

Rio - Ex-jogador do Botafogo entre 2017 e 2019, o meio campista Leo Valencia está sendo acusado de agressão e maus-tratos pela ex-noiva Valeria Perez. A mulher, que possui três filhos com o atleta, usou as redes sociais para fazer as denúncias contra o jogador chileno.

Uma medida cautelar vigente impede que Leo Valencia se aproxime da ex-noiva desde o dia 27 de maio. O jogador é acusado de jogar um console de Nintendo Wii na mulher. O site 'La Tercera' ouviu o Colo-Colo, atual clube de Leo Valencia, que pediu explicações ao atleta.



"Nos comunicamos coo o jogador para que nos entregue todos seus antecedentes", afirmou o clube ao 'La Tercera'.