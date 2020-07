Janela equatoriana fecha e emperra rescisão de Gabriel Cortez com o Botafogo

Rio - Após Gabriel Cortez se envolver em polêmica, ao fazer "live" no Instagram ingerindo bebida alcoólica e elogiar o Flamengo, o Botafogo planejava rescindir o contrato de empréstimo do meia no começo desta semana, mas um episódio brecou o desejo do Alvinegro: a janela no equador (o jogador pertence ao Guayaquil City, do Equador) fechou na última sexta-feira. Com isso, o atleta está impossibilitado de retornar à equipe.

A diretoria do Botafogo foi comunicada nesta segunda-feira pela diretoria do Guayaquil City que Gabriel Cortez não pode retornar. Ou seja, a única forma de o Botafogo rescindir com o meia é encontrando um outro time o qual ele possa ser transferido. Outro caminho é o jogador quebrar o vínculo com a equipe carioca e ficar sem clube até encontrar um novo destino ou aguardar seis meses para retornar à equipe equatoriana, o que é pouco provável.

Em contato com o O Dia, o Guayaquil City confirmou que a janela de transferência no Equador fechou na última sexta-feira e, com isso, o atleta não pode retornar neste momento. A reportagem tentou falar com Bernardo Escansette, um dos empresários de Gabriel Cortez, mas, até o momento da publicação, a resposta não foi enviada. O mesmo aconteceu com Ricardo Rottenberg, membro do Comitê de Futebol do Botafogo e quem está no comando desta situação.

