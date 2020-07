Tanque revela que Botafogo dificultou ida ao Cartagena e comemora: 'Hoje estou num clube que paga em dia e oferece tudo'

Rio - Após passar por momentos complicados na carreira, Vinicius Tanque reencontrou a felicidade no Cartagena. Embora tenha atuado em poucos jogos pelo time espanhol - quatro no total -, o atacante, ex-Botafogo, marcou dois gols e ajudou a equipe a conseguir o acesso à Segunda Divisão do Campeonato Espanhol, após oito anos de espera.

Antes do início avassalador no Cartagena, Vinicius Tanque teve que encarar as dificuldades. Desde que retornou ao Botafogo, após ser emprestado ao Mafra, de Portugal, o atacante entrou em campo 19 vezes com a camisa alvinegra, em 2019, e uma vez em 2020 antes de ser afastado pela diretoria.

Jornal O Dia. O atacante de 25 anos comemorou o bom momento no Cartagena, falou sobre a rápida adaptação, agradeceu ao Botafogo, criticou dirigentes alvinegros que, segundo ele, dificultaram a sua ida para a Espanha, e relembrou os tempos difíceis no clube carioca. Tanque sendo abraçado pelos companheiros de Cartagena - Divulgação Cartagena FC Feliz com a nova fase na carreira, Vinicius Tanque conversou com exclusividade com o. O atacante de 25 anos comemorou o bom momento no Cartagena, falou sobre a rápida adaptação, agradeceu ao Botafogo, criticou dirigentes alvinegros que, segundo ele, dificultaram a sua ida para a Espanha, e relembrou os tempos difíceis no clube carioca.

Em pouco tempo na Espanha, você já conseguiu mostrar o seu cartão de visita: três jogos, dois gols e subiu para a primeira divisão. Início melhor do que esperava?



Graças a Deus pude chegar bem no futebol espanhol. Eu vinha treinando regularmente quando ainda estava no Brasil e me preparando bem para quando a oportunidade surgisse. Fiquei surpreso com a minha rápida adaptação, pois achei que demoraria mais tempo. Felizmente deu tudo certo.



Como foi a comemoração no vestiário após o time conquistar o acesso?



Foi uma festa muito grande. Uma mistura de alívio com a sensação de trabalho bem feito. Ficamos felizes, pois todos se dedicaram com bastante empenho e precisávamos desse momento de alegria.



Como está a adaptação na Espanha? A diferença na estrutura para os clubes do Brasil é muito grande?



A adaptação foi muito boa e também muito rápida. Fui bem recebido por todos e isso facilitou demais. Temos uma ótima estrutura com o mesmo nível de clubes grandes do Brasil.



Como é o carinho dos espanhóis com os jogadores brasileiros?



O carinho deles é inexplicável. É um povo muito alegre, de bem com a vida. Fico feliz demais com tudo isso que vem acontecendo comigo desde que cheguei por aqui.



Em 2016, você foi emprestado e dispensado do Volta Redonda, mal jogou. Estava afastado, e o Ricardo Gomes deu uma chance para você, que entrou e fez gol de classificação na Copa do Brasil sobre o Bragantino. Não acha que o Botafogo deveria te dar mais espaço?



