Site de apostas coloca Botafogo como candidato ao rebaixamento no Brasileiro

Rio - A torcida do Botafogo está empolgada para o começo do Brasileiro. Com alguns reforços, principalmente com a chegada de Victor Luis e Kalou, os alvinegros confiam em dias melhores na temporada. No entanto, as casas de apostas não têm o mesmo otimismo em relação ao Glorioso. De acordo com o site "Oddsshark.com", a equipe carioca está entre as que correm risco de rebaixamento.

O Glorioso é uma das cinco equipes que tem menos chances de título, de acordo com a casa. A conquista alvinegra renderia R$ 151 a cada R$ 1 investido pelos apostadores. Com a mesma chance vem o Fortaleza. Recém-promovido à Série A, o Atlético-GO renderia R$ 201 / R$ 1, o Goiás caso seja campeão vai render R$ 201 / R$ 1, mesmo valor do Sport Recife.