Rio - Após dias de negociação, o Botafogo, o atacante Gabriel Cortez e o empresário do atleta, Bernardo Escansette, entraram em um acordo para a rescisão do jogador equatoriano. A informação foi confirmada por Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê Executivo de Futebol do clube carioca. Procurado pelo Jornal O Dia, o agente do atleta preferiu não falar sobre o assunto.

Com a decisão, Gabriel Cortez ficará livre para acertar com qualquer equipe. Até o momento não existe nenhuma negociação finalizada para que o atacante, de 24 anos, defenda algum clube neste segundo semestre.

O meia foi afastado do Botafogo no fim de semana por fazer uma live no Instagram na madrugada da última sexta-feira. Na transmissão, o meia, inclusive, elogiou o Flamengo, chamando o Rubro-Negro de "maior do Brasil".

Em entrevista ao jornal equatoriano "Jornal Expresso", o jogador enfatizou a sua opinião e afirmou que não estava alcoolizado na live. "Fiz uma live no Instagram com um amigo e disse que o Barcelona no Equador é o maior, assim como o Flamengo é no Brasil. É normal", disse.