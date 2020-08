Rio - O Botafogo terá um desfalque para a partida deste sábado, contra o Fluminense. O volante Cícero testou positivo para o novo coronavírus e não estará em campo no duelo que ocorre às 19h, no Nilton Santos. No teste realizado pelo clube, o técnico Marcos Soares, do sub-20, também acusou a presença do vírus. Leia o comunidade oficial emitido pelo clube.

“O Botafogo de Futebol e Regatas, alinhado ao seu posicionamento público e em consonância com os protocolos de saúde implementados pelo Departamento Médico, comunica que o atleta Cícero e o técnico Marcos Soares, da categoria Sub-20, testaram positivo para a COVID-19, foram imediatamente isolados e, portanto, não estarão presentes no Estádio Nilton Santos, neste sábado (1/8), para o exercício de suas atividades laborais. Cabe frisar que ambos os profissionais anuíram a publicação deste comunicado.





O auxiliar-técnico do Sub-20, Thiago De Camillis, será o substituto de Marcos Soares no comando da equipe Sub-20 na preliminar contra o Fluminense, às 15h. Cícero e Marcos Soares estão bem, assintomáticos, sendo assistidos pelo Departamento Médico do Clube e seguindo o protocolo de saúde necessário.”, trouxe o comunicado.