Torcida do Botafogo se mobiliza para manter a equipe de basquete no clube

Rio - O anúncio de que o Botafogo não terá mais uma equipe de basquete nesta temporada causou uma forte reação entre os torcedores. Nos últimos dias, começou a circular nas redes sociais uma mobilização dos alvinegros para que as atividades da equipe sejam mantidas.



Além da hashtag #JuntosPeloBasquete, foi divulgada uma nota oficial atribuída à torcida do Botafogo. O grupo afirmou que "não vai aceitar o absurdo do fim da modalidade esportiva mais vitoriosa dos últimos anos".



Os torcedores também fizeram reivindicações à diretoria do Botafogo. A formalização de um canal de diálogo com a torcida para captar recursos a serem destinados exclusivamente para o projeto do basquete do Glorioso, a criação de uma plataforma para fidelização de adeptos da modalidade e de uma linha de produtos diversificados foram colocadas em pauta.



Também foi pedida transparência total nas ações, negociações e despesas em torno do basquete do Botafogo. Segundo a nota, o intuito é que os recursos não sejam posteriormente repassados ao futebol. O grupo divulgou o e-mail juntospelobasquete@gmail.com para centralizar a mobilização dos torcedores.



A desistência do Botafogo, confirmada na quinta-feira passada, aconteceu devido à crise financeira que atravessa o clube e à mudança dos termos de acordo com a empresa de telefonia Tim para a equipe de basquete.





Confira a nota na íntegra:



NOTA OFICIAL DA TORCIDA DO BOTAFOGO



A torcida do Botafogo Futebol e Regatas vem, por meio desta, informar que não vai aceitar o ABSURDO do fim da modalidade esportiva mais vitoriosa dos últimos anos. Não ficaremos de braços cruzados! Não abandonaremos o BASQUETE! Nesse sentido, a TORCIDA vem reivindicar à DIRETORIA do clube:



- Formalize IMEDIATAMENTE um canal de diálogo com a torcida para captação de recursos EXCLUSIVOS para financiar o projeto basquete.



- Que seja o mais brevemente desenvolvida uma plataforma diferenciada para captação, participação e fidelização de torcedores EXCLUSIVAMENTE para o basquete.



- A criação de uma linha de produtos diversificados, brindes, material didático e informativos exclusivos do basquete, tanto para o público infantil quanto adulto, auxiliando na captação.



- TRANSPARÊNCIA TOTAL no tratamento das ações, negociações e despesas que envolvam o basquete, possibilitando que qualquer torcedor possa captar patrocínio.



O objetivo dessa ação é não envolver qualquer recurso do futebol.