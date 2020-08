Dirigente do Botafogo pede voto de confiança em transformação para S/A

Rio - A transição do Botafogo para S/A foi afetada pela pandemia do novo coronavírus, como disse o vice-presidente de futebol e membro do Comitê Executivo do clube Marco Agostini, em entrevista para a Botafogo TV. Agostini pediu um voto de confiança aos torcedores para este processo que está na "fase final".

"É claro que a pandemia atrapalhou muito o processo, imaginamos que teria uma velocidade maior e o projeto sofreu algumas modificações. Todo planejamento, em todos os setores, teve remodelagem. O projeto S/A continua na fase final, as pessoas que estão vivendo estão engajadas e eu confio nelas, todos acreditam nesse projeto. Na hora certa tenho certeza de que ele vai acontecer e da melhor forma possível para o Botafogo. Peço à torcida que acreditem no Botafogo do futuro", afirmou Agostini.



O dirigente, assim como o treinador Paulo Autuori, acredita que um bom campeonato brasileiro auxiliará o processo de transformação do clube.