Botafogo joga mal, mas arranca empate com o Bragantino

Dos males, o menor. Em um duelo de muita intensidade e pouca inspiração, o Botafogo saiu no lucro ao conseguir o empate em 1 a 1 com o RB Bragantino, em Bragança Paulista. Com gol do jovem Matheus Babi e boa atuação de Gatito, o Glorioso superou a atuação ruim para arrancar um ponto fora de casa. Alerrandro marcou para o Braga.

Apesar do resultado não ter sido ruim, o time de Paulo Autuori não deixou uma boa impressão em sua estreia no Campeonato Brasileiro e mostrou que ainda tem muito a melhorar, como a péssima campanha Carioca já tinha provado. A esperança é a chega do marfinense Kalou e o maior tempo de trabalho seja suficiente para dar à equipe o entrosamento necessário, já que a desorganização esteve evidente.

Diante de um adversário bem postado e qualificado, o Botafogo tentou igualar o duelo na disposição, mas só depois que já tinha saído atrás no placar, logo aos cinco minutos de jogo. Em rápida troca de passes, Morato conseguiu chegar à linha de fundo e levantar na área. Artur escorou para Alerrandro, de coxa, abrir vantagem no marcador. Pouco depois, ele quase marcou o segundo, mas parou na trave.

Com mais intensidade, o Botafogo tentou frear as investidas do Bragantino com pressão na saída de bola. O time melhorou, mais as chances claras ainda eram do Massa Bruta. O goleiro Gatito Fernández, de tanto trabalhar, foi disparado o melhor em campo. Outra boa notícia foi Matheus Babi. Substituindo o titular absoluto, Pedro Raul, recém-recuperado da covid-19 e sem condições de jogo.

O gol do jovem centroavante saiu graças a uma substituição certeira de Paulo Autori, que sacou Rhuan para a entre de Guilherme Santos. Aos 19 da etapa final, o lateral fez bela jogada pela esquerda e cruzou para Matheus Babi garantir o primeiro ponto do Glorioso no Brasileiro.