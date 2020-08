Rio - Reforço de peso para o ataque do Botafogo, a apresentação oficial de Salomon Kalou já tem data e horário marcados. No próximo sábado, às 12h, o atacante marfinense será apresentado no Estádio Nilton Santos com participação virtual de torcedores. O jogador desembarca no Rio de Janeiro na manhã do próximo sábado.

"O Kalou é um jogador internacional, com uma carreira brilhante, um multicampeão na Europa. Além de agregar bastante tecnicamente ao elenco do Paulo Autuori, vem impactando a torcida desde o seu anúncio. O Botafogo planejou uma apresentação especial a esse grande jogador e, com criatividade, vamos interagir com a torcida respeitando o distanciamento social", afirmou o vice-presidente de marketing do Botafogo, Ricardo Rotenberg, ao site oficial do clube.

O Botafogo vai construir uma arquibancada virtual no estádio para receber Kalou. A ação terá a participação dos sócio-torcedores, que ocuparão o telão de 12 m² e serão os primeiros a dar as boas-vindas ao jogador. Em seguida, o atacante responderá a perguntas de jornalistas. O evento será apresentado pelo ator e humorista Hélio de La Penã e terá transmissão ao vivo da Botafogo TV.